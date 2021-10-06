アイドルグループ・V6のライブコンテンツ計8作品が22日より、Amazon Prime Video(プライムビデオ)内の特設サイト「V6 LIVE COLLECTION 2007〜2020」にてプライム会員向けに配信されることが決定し、あわせて配信を記念した特別キービジュアルが6日、公開された。
「V6 LIVE COLLECTION 2007〜2020」では、2020年に開催された25周年配信ライブ『For the 25th Anniversary』と、2007年から2017年の間に開催された全国ツアーを含む計8作品を配信。メンバーがアイデアを出し合い、歌唱・パフォーマンス・MC・演出など様々な部分にこだわり抜いたライブ映像を楽しむことができる。
そして今回、プライムビデオでの配信を記念して、「V6 LIVE COLLECTION 2007〜2020」の特別キービジュアルも公開。キービジュアルに使用されているカットは、デビュー25周年を迎えた2020年11月1日に、V6の聖地・国立代々木競技場 第一体育館で行われた配信ライブ『For the 25th Anniversary』時のものとなっている。
■「V6 LIVE COLLECTION 2007〜2020」配信作品
- 『For the 25th Anniversary』(20)
- 『LIVE TOUR 2017 The ONES』(17)
- 『V6 LIVE TOUR 2015 -SINCE 1995〜FOREVER-』(15)
- 『V6 LIVE TOUR 2013 Oh! My! Goodness!』(13)
- 『V6 live tour 2011 Sexy.Honey.Bunny!』(11)
- 『V6 ASIA TOUR 2010 in JAPAN READY?』(10)
- 『V6 LIVE TOUR 2008 VIBES』(08)
- 『V6 LIVE TOUR 2007 Voyager -僕と僕らのあしたへ-』(07)