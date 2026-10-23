go!go!vanillas×Lucky Kilimanjaro×muqueボーカル鼎談！ 音楽のルーツと「Orange Station Live 2026」共演への期待

FWD生命が開催する音楽ライブイベント「Orange Station Live 2026」（2026年12月3日（木）@Zepp Haneda）に出演予定のgo!go!vanillas（牧 達弥(vo/g)、柳沢 進太郎(g)、長谷川プリティ敬祐(ba)、ジェットセイヤ(dr)）がパーソナリティをつとめる特別番組「TOKYO FM ホリデースペシャル『人生に、鳴り止まない音楽を』」が10月12日（月・祝）に放送されました。「あなたの人生にとって、大事な曲はなんですか？」をテーマにリスナーからメッセージを募集し、go!go!vanillasのメンバーそれぞれが選ぶ「人生にとって大事な曲」を紹介しました。さらに、牧と「Orange Station Live 2026」に出演するバンドLucky Kilimanjaroの熊木幸丸、muqueのAsakuraのボーカリスト3人による鼎談の模様もオンエアされました。この記事では、ボーカリスト鼎談の模様を紹介します。番組では、「Orange Station Live 2026」に出演するgo!go!vanillasの牧 達弥、Lucky Kilimanjaroの熊木幸丸さん、muqueのAsakuraさんによるボーカリスト鼎談が実現しました。異なる音楽性を持つ3組が、それぞれの音楽的なルーツや共演への期待を語ります。牧が音楽的なルーツについて尋ねると、熊木さんはUKのハウスミュージックやダンスミュージックを挙げ、「どうやって気持ちよくみなさんに音楽を届けるかを意識している」と話します。Asakuraさんもシティ系やダンスミュージックをよく聴くといい、「リズムを重視した楽曲が多いので、よく聴くようにしています」と説明しました。牧はアマチュア時代を振り返り、海外の音楽と日本の音楽をミックスするバンドが多かったと話します。熊木さんも、the telephonesやTHE BAWDIESなどを例に挙げ、日本の音楽にさまざまなエッセンスを取り入れる先輩バンドの存在に触れました。一方、Asakuraさんは、コロナ禍の頃にK-POPが広まり、そのトラックが洋楽に近いサウンドになっていたことにも注目。牧は、さまざまなジャンルが自然に交差するmuqueの音楽について、「ボーダレスにジャンルが交差している感じがあって面白い。そこが共通するところでもあるのかなって思いました」と魅力を語りました。熊木さんは、3組の音楽性は異なっていても、踊って楽しめるという共通点があると指摘します。「お客さんが気持ちよく踊るための音楽を全員がやってると思っていて」と話すと、牧も「異なる個性を持つバンドが集まることで新しい刺激が生まれる」と共演に期待を寄せました。さらに牧は、以前、福岡でAsakuraさんと初めて会ったときの印象も振り返ります。当初はおとなしい印象を持っていたものの、一緒に出演した野外音楽フェスティバル「YON FES 2026」での観客を全力で煽る姿に驚いたことを明かし、「『いいぞ！ いいぞ!!』って思ったんで、こういう元気なバンドが出てくるのがすごい嬉しいですよ」と、共演への期待を語りました。熊木さんも、以前からgo!go!vanillasと共演したいと思っていたと明かします。「ご機嫌な音楽だし、パフォーマンスもご機嫌じゃないですか。そこがやっぱりいいなと思って、やっぱりご機嫌って最高です」と魅力を語り、Asakuraさんも「間違いないですね！」と共感しました。鼎談では、熊木さんとAsakuraさんにも「人生にとって大事な曲」を選んでもらいました。熊木さんが選んだのは、RIP SLYMEの「楽園ベイベー」です。中学生の頃から好きなアーティストで、今も聴き続けているといいます。熊木さんにとって、この曲は音楽のルーツそのものです。「音楽って気持ちよく踊ったり歌ったりするものだっていう気持ちが芽生えたのは、たぶんこの曲だった」と紹介しました。続いて、Asakuraさんが選んだのは、My Chemical Romance（マイ・ケミカル・ロマンス）の「Welcome to the Black Parade」です。3歳年上の兄から教わった音楽を聴いて育ったAsakuraさんにとって、この曲は初めて自分で探した楽曲でした。テレビCMで耳にして気になり、自分で調べたものの見つけられず、最終的には兄に頼んで探してもらったといいます。楽曲の目まぐるしい展開について、牧はドラマチックな構成に注目。熊木さんも、muqueの音楽にマイ・ケミカル・ロマンスとの共通点を感じると話し、「ギターの歪み方もですし、この人たちはラウドとかエモが好きだったんだろうなっていうのをすげえ感じる」と語りました。Asakuraさんもこれにうなずき、メンバーそれぞれの好みを踏まえながら、ダンスミュージックも取り入れて現在の音楽性を形づくってきたと明かしました。鼎談の最後には、3人が12月3日（木）に開催される「Orange Station Live 2026」への来場を呼びかけ、共演に期待を寄せました。「Orange Station Live 2026」のオープニングアクトは、東京を拠点に活動する4人組バンド・CheCheがつとめます。チケットの一般販売は10月19日（月）12:00にスタート。詳しくは、イベントの公式ホームページをご確認ください。＜番組概要＞番組名：TOKYO FMホリデースペシャル「人生に、鳴り止まない音楽を」放送日時：2026年10月12日（月・祝） 11:30～13:00パーソナリティ：go!go!vanillas番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/osl2026/