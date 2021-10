アイドルグループ・V6が26日にリリースするベストアルバム『Very6 BEST』の通常盤に、歌い直しリアレンジ曲とソロバージョン楽曲の計11曲が収録される。

同作はメンバー自身が400曲以上の楽曲の中からシングル楽曲、シングルカップリング、アルバム楽曲、トニセンカミセン楽曲をセレクトしたベストアルバム。

リアレンジされた楽曲は、ジャニーズグループで歌い継がれているV6の名曲「Can do! Can go! -V626 ver.」や「太陽のあたる場所-V626 ver.」「IN THE WIND-V626 ver.」など。アレンジにはトオミヨウ、AmPm、冨田ラボ、maeshima soshi、H ZETTRIOが参加し、今のV6が歌い直すに相応しい大人の仕上がりになっている。

ソロバージョンはメンバーそれぞれの声質が活きる楽曲を選曲し、メンバーと協議をして決定した6曲が収録される。

また、ミュージックビデオ「Full Circle」のメイキングも公開された。ミュージックビデオは中庭を囲うように円形にセットされた6つの部屋をメンバーが周回していく構成になっており、各部屋には過去作品で使用されたモチーフが登場。1周する毎にモチーフが足されて部屋が進化していく様は、V6が歩んできたこれまでの軌跡を表現している。