メディアミックスプロジェクト『BanG Dream! ガールズバンドパーティ!』とデザイナー「CABARET AKI(キャバレー アキ)」のコラボによるアパレルブランド「P.C.A AVEC BanG Dream!(ピー・シー・エー アベック バンドリ!)」の発足が発表された。

『BanG Dream! ガールズバンドパーティ!』新アパレルブランドのコンセプトは「Like&Free」。好きなものを いつでも 自由に。ブランド名は、デザイナーの「CABARET AKI」の頭文字をとって「Produce CABARET AKI」を表しているとのこと。

フォルムはスタイリッシュでビジネスシーンにも使え、動きやすく、リラックスできるこだわりの生地を採用。場所や時間やシーンを選ばず自由に、自分のこだわりを表現できる服を提案しているという。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2011 GUTS DYNAMITE CABARETS. ALL RIGHTS RESERVED