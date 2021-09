『騎士竜戦隊リュウソウジャー』のスピンオフドラマ『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE LEGACY OF The Master's Soul』が、東映特撮ファンクラブ(TTFC)で2021年10月17日より配信されることが決定した。

『騎士竜戦隊リュウソウジャー』は、今年に入って2月20日には映画『スーパー戦隊MOVIEレンジャー2021』の中の1本として『騎士竜戦隊リュウソウジャー 特別編 メモリー・オブ・ソウルメイツ』が劇場公開、8月4日にはVシネクスト『魔進戦隊キラメイジャーVSリュウソウジャー』のBlu-ray、DVDが発売(4月29日より先行上映も実施)と、活躍が続いている。

『メモリー・オブ・ソウルメイツ』がテレビシリーズ第32話と第33話の間を描いた物語、『キラメイジャーVSリュウソウジャー』がテレビシリーズ最終回後を描いた物語だったが、この『THE LEGACY OF The Master’s Soul』は、テレビシリーズ第1話よりも前、エピソード0を描いた、テレビシリーズ本編の内容にも深くかかわってくる、ファンならば見逃せないストーリーとなっている。

本作品の主役となるマスターレッド、マスターブルー、マスターピンクは『騎士竜戦隊リュウソウジャー』テレビシリーズから引き続き、黄川田雅哉、渋江譲二、沢井美優が演じるほか、コウたち“リュウソウジャー”の5人、一ノ瀬颯、綱啓永、尾碕真花、小原唯和、岸田タツヤも出演。

今回からの参加者として、マスターレッドの兄弟子・ニレを『仮面ライダー響鬼』『仮面ライダーキバ』など東映特撮にも多く出演している松田賢二が演じるほか、マスターピンクの弟子のイスカを花影香音が、マスターブルーの元弟子で今はリュウソウルの研究をしているマユを『遺留捜査』の宮崎香蓮が、謎の少女・ハナを駒井蓮が演じる。監督はたかひろや氏、脚本は下亜友美氏が担当する。

『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE LEGACY OF The Master's Soul』あらすじ

それは、戦闘民族ドルイドンが、地球に再び襲来する少し前のこと……。3人のマスターは、自らの後継者となるべき存在を、慎重に見極めていた。強さに自信のあるイスカは、マスターピンクがアスナを推していることに激しく反発。イスカの焦りは、マスターブルーにも伝わっていた。そんな中、突如としてマイナソーが出現。

その技は、イスカが新しく覚えたものと似ていた。マイナソーを生んだのはイスカなのか? そして、マスターレッドの前に現れた少女・ハナの秘密とは!?

(C)東映特撮ファンクラブ (C)2019 テレビ朝日・東映AG・東映