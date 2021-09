日本マクドナルドは9月17日、ハッピーセット「プラレール」とハッピーセット「ハローキティ」(各470円~500円)を全国の「マクドナルド」店舗(一部店舗除く)で発売する。約5週間の期間限定販売を予定。それぞれ全8種+ひみつのおもちゃ1種。数量限定でなくなり次第終了。どのおもちゃがもらえるかはお楽しみ。

情景パーツで街がつくれる「プラレール」

毎年好評のハッピーセット「プラレール」が、人気の新幹線や在来線の車両に加え、今年は車両基地や転車台など、遊びの幅を広げる「情景パーツ」とのセットで登場する。

第1弾「みんなのまちセット」は「923形ドクターイエロー&車両基地」「E7系新幹線かがやき&ホームドア」「E235 系山手線&発車標」「HC85系特急ひだ・南紀&雪のトンネル」で、車両と実際の鉄道施設・設備をモチーフにした情景とのセット。

第2弾「マクドナルドのまちセット」は、「大井川鉄道きかんしゃトーマス号&マクドナルド転車台」「EH500 金太郎&マクドナルド踏切」「北海道新幹線H5系はやぶさ&マクドナルドステーション」「800 系新幹線つばめ&マクドナルドトンネル」の、車両とハッピーセットオリジナルとなるマクドナルドモチーフの鉄道施設・設備とのセット。第2弾からはひみつのおもちゃ1種も登場。第1弾・第2弾の情景パーツは複数あると組み合わせ可能で、自分だけの街を作ることができる。

「ハローキティ」は生活習慣&コミュニケーション

ハッピーセット「ハローキティ」には、普段使いできる実用性のある生活雑貨と日常の何気ないコミュニケーションを楽しくしてくれるようなアイテムが登場。

第1弾「おしたくグッズ」は生活習慣がテーマ。時間がくるとハローキティが飛び出す「ハローキティのOKタイマー」や、手伝いや身支度などができた時に押す「よくできました! スタンプ」、「はぶらしホルダー」「はみがきこしぼりスタンド」をラインアップ。

第2弾「なかよしグッズ」は人と社会とのかかわりと表現力がテーマです。おうち型ケースにミニ便箋とシールが入った「レター&メールボックス」や、「インタビューマイク」「スマートフォン型ケース&シールセット」「メッセージおしらせマグネット」で普段の何気ないやり取りを深める。第2弾からはひみつのおもちゃ1種も登場します。

9月18日・19日・20日の3日間は、ハッピーセット「プラレール」を1セット購入につき「プラレール スペシャルDVD2021」を、ハッピーセット「ハローキティ」を1セット購入につき「だいすき♥サンリオ スペシャルDVD」をプレゼント。さらに、10月2日・3日の2日間は、ハッピーセット「プラレール」を1セット購入につき「プラレール スペシャルシート」を、ハッピーセット「ハローキティ」を1セット購入につき「ワッチャプリマジ! スペシャルコーデカード」がプレゼントされる。

© TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

JR 北海道商品化許諾済 JR 東日本商品化許諾済 JR 東海承認済 JR 西日本商品化許諾済

JR 九州承認済 JR 貨物承認済 大井川鐵道株式会社商品化許諾済

© 2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L618368