モデルでタレントの滝沢カレンが、自身が専属モデルを務めるファッション誌『Oggi』10月号(小学館 27日発売)で、“編集長”に就任。新企画「編集長・ 滝沢カレン」で16ページ丸ごと、企画から構成、取材、執筆までを担当する。

ユーモラスな「言葉選び」でバラエティ番組などに引っ張りだこの滝沢。同誌でも短歌連載や料理レシピ解説で、その唯一無二の世界観を披露してきた。そんな彼女が、“新編集長”となって選んだテーマは、「絵画」。「知識はほぼ素人」というテーマを選んだ理由として、「名前は知っていたり、好きな気持ちはあるのに、実は知らない……私にとって“アート”はまさにそんな世界でした。人は、知らないことをそのままにしても生きていけます。でも、この歳になって知ることって楽しい。それを伝えたかったんです」と説明している。

企画は、滝沢が以前から気になっていた世界の名画6点を選び、一枚の絵から縦横無尽に妄想をふくらませ、独自の物語を作り上げていくというもの。例えば、クロード・モネの名画『散歩、日傘をさす女性』はこのようになる。

■タイトル:いつだって方向音痴



『散歩、日傘をさす女性』(C)Collection of Mr. and Mrs. Paul Mellon, C ourtesy National Gallery of Art, Washington