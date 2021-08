声優、そしてアーティストとして活躍する内田真礼が2021年10月27日にリリースする3rdアルバムのタイトルが『HIKARI』に決定。ジャケットおよび新しいアーティスト写真が公開された。

海と空が大きく見える場所で撮影が行われ、スケール感のあるジャケットに仕上がっている。

今回のアルバムは、内田真礼の「生きる証」を残しながら不安や悩みを乗り越えた“現在”と“未来”を希望の歌で描くことをテーマとし、内田真礼自身が光の道標となっていくという意味合いを込めて『HIKARI』というタイトルがつけられた。

きゃにめ限定盤

初回限定盤

通常盤

楽曲制作陣は、今までも数多くの内田真礼楽曲を手掛けた田淵智也、ライブのバンドマスターでもある黒須克彦が所属するQ-MHz、内田真礼楽曲制作初参加のElements Garden、 デビューシングル「創傷イノセンス」を手掛けたR・O・N、リアルタイムでトレンドを作り続けている前迫潤哉が新曲を担当。ほか「youthful beautiful」「鼓動エスカレーション」「ストロボメモリー」などアニメタイアップ曲含めた8thシングルから最新12thシングルまでが入った全15曲収録となっている。

■CD収録曲

01. Change the world

作詞・作曲:Q-MHz/編曲:Q-MHz・y0c1e

02. Never ending symphony

作詞・作曲・編曲:R・O・N

03. ノーシナリオ

作詞・作曲:渡辺翔/編曲:白戸祐輔

04. youthful beautiful

作詞・作曲:RIRIKO/編曲:白戸祐輔

05. LIFE LIVE ALIVE

作詞:織田あすか(Elements Garden)/作曲・編曲:藤永龍太郎(Elements Garden)

06. 鼓動エスカレーション

作詞:hotaru/作曲:Tom-H@ck/編曲:KanadeYUK・Tom-H@ck

07. フラッシュアイデア

作詞:前迫潤哉・理沙/作曲:前迫潤哉・after all/編曲:after all

08. ハートビートシティ

作詞・作曲:TAKU INOUE/編曲:kz(livetune)

09. アストラ

作詞・作曲:Δ/編曲:Δ・y0c1e

10. ストロボメモリー

作詞・作曲・編曲:RIRIKO

11. Love for All Stars

作詞・作曲:ZAQ/編曲:白戸祐輔

12. いつか雲が晴れたなら

作詞・作曲 kz(livetune)/編曲:TAKU INOUE

13. Flag Ship

作詞:PA-NON/作曲・編曲:fu_mou

14. YA-YA-YAN Happy Climax!

作詞・作曲:Q-MHz/編曲:Q-MHz・やしきん

15. Excite the world!

作詞・作曲:Q-MHz/編曲:Q-MHz・櫻澤ヒカル

初回限定盤特典のBDには新曲含め7本のミュージックビデオを収録。さらにポニーキャニオン通販サイトきゃにめ限定盤の特典には2020年7月5日に開催された「Hello, ONLINE contact!」LIVE映像が収録される。

■特典内容

<初回盤・きゃにめ限定盤共通特典>

【封入特典】フルカラーフォトブック

【特典BD】Blu-ray1 収録内容

・「youthful beautiful」Music Video

・「鼓動エスカレーション」Music Video

・「ノーシナリオ」Music Video

・「ハートビートシティ/いつか雲が晴れたなら」Music Video

・「ストロボメモリー」Music Video

・「Never ending symphony」Music Video

・「LIFE LIVE ALIVE」Music Video

<きゃにめ限定盤特典>

【特典BD】Blu-ray2 収録内容

・「Hello, ONLINE contact!」LIVE映像 2020年7月5日@harevutai

内田真礼の3rdアルバム『HIKARI』は、2021年10月27日の発売予定。各詳細は公式サイトにて。