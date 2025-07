カラオケで歌う曲、重視するのは「盛り上がり」or「自分の好き」どっち？ アンケート結果発表！

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。今回の放送は、「カラオケで歌うのは? 全員が盛り上がれる曲 or 自分が歌いたい曲?」というテーマで投票を実施しました。その結果とともに、パーソナリティのこもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)とアンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)のトークもご紹介します。こもり校長:でもやっぱり曲っていうのは、誰かがいてこそ繋がれる何かだと思うから。俺は誰かのために曲は選びたいなって思ってるけど、教頭はどう?アンジー教頭:全員が盛り上がれる曲です! でも自分が歌いたい曲のほうが、思いが乗ってくるじゃん。こもり校長:でもさ、自分が歌いたい曲に賛同してくれて、人がジョインしてくる感じがカラオケにはあって、それがカラオケの良さでもあると思うから。やっぱ意外と自分が歌いたい曲なのかな、なんて思ったり。●全員が盛り上がれる曲 47.6%●自分が歌いたい曲 52.4%・自分の好きな曲をみんなと共有したいから・自分が歌いたい曲で「いいね」って言われると嬉しい・カラオケは盛り上がってなんぼ・大勢でのカラオケはチームワークだと思う――カラオケで歌うのは……全員が盛り上がれる曲 or 自分が歌いたい曲? あなたはどっち?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info