「傍証」とは、何かを間接的に証明する証拠のことです。法廷などで用いられる比較的固い言葉のため、突然「傍証」と言われても意味が分からないという人が多いでしょう。

本記事では「傍証」の正しい意味や例文、類語、英語表現などをご紹介します。難しい言葉もこの機会にしっかり覚えて、ものにしましょう。

「傍証」の意味について、まず見ていきましょう。

傍証の「傍」は訓読みで「かたわら、そば、わき」となり、意味もその通りです。「証(あかし)」は「ある事柄が本当に確かだというよりどころを明らかにする」という意味です。

つまり「傍証」とは間接的な証拠のことで、「ある事柄を証明するときに、事実を補強するのに役立つこと」という意味があります。

傍証は、ある事柄を証明する際に直接の証拠とはならないが、積み上げることでその事柄を証明するのに役立つ、というものです。

例えば裁判などで証拠集めをしている際に、「事件現場に容疑者A氏の指紋があった」という状況証拠があるとします。これから「A氏は事件現場にいた」と推測でき、「A氏が犯人だとは断定できないが、犯人の可能性がある」という仮説が成り立ちます。

この場合、事件現場に残されていた指紋も傍証のひとつ。「単体ではその事実を証明できないが、いくつも積み上げることで真実だと確認できるもの」を指します。

史実として残る事柄について、それが事実であるかどうかを検証する作業も、傍証の積み重ねと言えるでしょう。真実だと言い伝えられてきたことでも、記録や痕跡をさまざまな角度から分析して情報を組み合わせていけば、新事実が浮かび上がるかもしれません。

ここからは、「傍証」という言葉の使い方と例文を紹介します。

傍証は、前述のとおり裁判で多く用いられる言葉です。

例えば有力な証拠がない事件において、容疑者が犯人にしか知り得ない事柄を話したとします。これだけでその容疑者が犯人と断定はできませんが、少なくとも容疑者の供述は真実であると裏付けることができます。傍証は有力な手掛かりとして扱われます。

論文を作成する場合、自分が設定した仮説を証明するのにも、傍証による裏付け作業が欠かせません。実験を重ねてデータをとったり、フィールド調査に出かけたりするのも、いわば傍証を集めるためと言えるでしょう。

法律や論文など以外で、私たちが「傍証」という言葉に触れるのはどのようなシーンでしょうか。

例えば、企業風土について社員に聞き取りを行ったとします。多くの社員が「十分に人材育成ができている」「社員が自律的に行動できている」と答えたとすれば、それらが傍証となり、その企業は社員満足度の高い企業であると推察できます。

反対に「離職率が高い」「活気がない」などの回答が目立つ場合は、社員満足度が低く、魅力の乏しい企業だといえるでしょう。

傍証という言葉への理解を深めるために、類語表現を確認していきましょう。見ていくとわかりますが、どれも「証拠」を表す裁判用語です。「証拠」にまつわる言葉を見ていきましょう。

証拠とは、ある事実が真実であることを明らかにするための根拠となるものを指します。傍証も、こうした証拠のなかの1つだと言えます。

物的証拠のことを「物証」と略して呼びます。物証とは、事件や事故に関わるものや文書などの存在や形態、状況などをひっくるめて証拠とすることです。

物証に対し、人的証拠を「人証」と呼びます。人証とは証人や鑑定人などによる供述などの証拠のことです。

「書証」とは、文書に記された事柄を証拠として提出することを言います。

反証とは、ある主張や仮説が正しくないことを示す証拠のことを言います。

傍証の類語とは少し異なりますが、証拠にまつわる言葉に「偽証」というものもあります。偽証とは、いつわりの証言や証明をすることで、法廷の場で故意に偽証を行った場合には、刑法に基づき罰せられます。

英語で証拠は「evidence」です。傍証は「side evidence」「supporting evidence」「collateral evidence」などと言います。「side/supporting /collateral」はそれぞれ「脇の/補助の/付帯的な」などの意味があるため、傍証を意味する言葉だと言えるでしょう。

This fact can be used as side evidence.(この事実は傍証として有効です)

I confirmed supporting evidence.(傍証を確認しました)

The defense has finished collecting collateral evidence.(弁護側は傍証の収集を終えた)