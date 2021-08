Twitter世界トレンド1位を獲得した大人気作品『2gether』などのタイドラマやタイバラエティが、TELASAで開催される「タイドラまつり」にて、21日からの期間限定で一部無料配信される。

『2gether』(C)GMMTV COMPANY LIMITED, All rights reserved

TELASAでは、現在タイドラマ&バラエティを大幅拡充中。今回の「タイドラまつり」では、見放題配信中の作品から厳選タイトルを1週間ずつリレー形式で配信していく。『2gether』(1話~4話)を21日から27日に、タイで大人気の小説をドラマ化した『A Tale of Thousand Stars』(1話~3話)を28日から9月3日に、タイ本国で“ベストカップル賞”など数多くの賞を受賞した『SOTUS S The Series』(1話~4話)を9月4日から10日に、『2gether』のスピンオフ特別編『Still 2gether』(1話)を9月11日から17日に、俳優陣の素顔が見られるバラエティ4タイトル『Play2gether』、『Friendship with Krist and Singto』、『OffGun Fun Night』、『TayNew Meal Date』(各1~2話)を9月18日から24日にそれぞれ無料配信する。期間中はTELASAにログインすることなくアプリやWeb上で視聴可能だ。

あわせて『Still 2gether』第1話が、9月11日(27:00~)にテレビ朝日で地上波初放送(関東ローカル)されることも決定した。

『A Tale of Thousand Stars』(C)GMMTV

『SOTUS S The Series』(C)GMMTV

『Still 2gether』(C)GMMTV Company Limited