色物(いろもの)とは

「色物(いろもの)」は、もともとは大衆芸能で使われていた言葉ですが、近年では悪い意味で広く用いられるようになりました。

そこで本記事では、「色物」の意味や使い方、英語表現などについて解説します。「色物扱い」や「色物キャラ」の意味も紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

「色物」とは「主となる演芸のいろどりになる芸」のことです。たとえば、落語を中心にプログラムが構成されている寄席の場合は、落語以外の芸が「色物」になります。漫才を中心としたプログラムなら、漫才以外の芸が「色物」です。

ただし、落語が中心の寄席では、落語より歴史が古い「講談」に敬意を表しているため、講談を「色物」とはみなしません。看板やポスターにも、落語と講談の演者は黒字、他の演者は朱色で書くという伝統が残っています。なお、講談が中心となる寄席の場合、落語は「色物」になります。

寄席の「色物」には、主に3つの役割があります。

上記3つの役割をこなせれば、「一流の色物さん」と呼ばれます。

「色物」は、会話の中で「色物扱い」や「色物キャラ」といった表現でよく使われます。それぞれの意味も押さえておきましょう。

「主要な位置にないもの」という意味が転じて、「業界や物事において主要な位置にはないもの」のことを「色物扱い」や「色物商品」などと呼ぶようになりました。

「主要ではない」という意味合いがあるため、人に対して「色物」を使うときには失礼とならないよう注意しましょう。

「色物キャラ」とは、一般的に「みた目や技、デザインなどの観点から、滑稽さや奇抜さが目立つキャラクター」のことを指します。「三枚目」と呼ばれることもあります。

みた目で笑いを狙っているキャラクターや、モチーフが極端に異なるキャラクターも「色物キャラ」です。真面目なキャラクターのなかに色物キャラを登場させると、世界観や雰囲気の幅が広がります。

「色物」を英語で表現したい場合は「unorthodox」を使います。英語が必要な場面ですぐに出てくるよう覚えておきましょう。

He was treated as unorthodox.(彼は色物扱いされた)