CS・フジテレビTWOでは、新潟・苗場スキー場で開催される『FUJI ROCK FESTIVAL '21』(20～22日)の模様を、3日間×4時間の計12時間にわたって、9月30日・10月1日・2日(20:00～24:00)に放送する。

2019年の会場の模様

「自然と音楽の共生」を目指し、1997年夏、富士山の麓にある富士天神山スキー場で誕生した日本最大級の野外ロック・フェスティバル『FUJI ROCK』。99年から苗場スキー場に会場を移し、今回で22回目の苗場開催となる。

毎年、世界最高峰のアーティストが集結し、音楽界のレジェンドから今後活躍が期待される新鋭まで、幅広いアーティストが3日間にわたり熱演を繰り広げ、会場には10万人以上の観衆が来場。老若男女問わず苗場の大自然と共に音楽を肌で感じ、盛り上がってきた。

今年は、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し、入場者数を制限した上で、参加する全ての人々が安心・安全に過ごせる「コロナ禍で開催する特別なフジロック」を目指す。出演アーティストも国内アーティストのみとなる。

フジテレビTWOでは、GREEN STAGE、WHITE STAGE、RED MARQUEE、FIELD OF HEAVENの主要4ステージでのライブを収録。3日間にわたって、白熱のステージを各日4時間放送する。

放送予定のアーティストは、以下の通り(変更の場合あり)

＜DAY1＞RADWIMPS／MAN WITH A MISSION／SiM／くるり／millennium parade／yonige／OKAMOTO’S／DYGL／ドレスコーズ／SUMMIT／Yogee New Waves／THE BAWDIES／H ZETTRIO／TENDOUJI／坂本慎太郎／Tempalay／手嶌葵／前野健太／Vaundy ほか

＜DAY2＞King Gnu／ザ・クロマニヨンズ／サンボマスター／SIRUP／KEMURI／NUMBER GIRL／The Birthday／MONOEYES／envy／AJICO／カネコアヤノ／tricot／indigo la End／サニーデイ・サービス／milet／ReN／DENIMS／ROVO／Char ほか

＜DAY3＞忌野清志郎 Rock’n’Roll FOREVER with ROUTE 17 Rock''n''Roll ORCHESTRA feat. 仲井戸”CHABO”麗市 GUEST：UA, エセタイマーズ, 奥田民生, GLIM SPANKY, 甲本ヒロト, チバユウスケ, Char, トーキョー・タナカ/ジャンケン・ジョニー, トータス松本, YONCE／MISIA／秦基博／cero／Awesome City Club／平沢進+会人(EJIN)／THA BLUE HERB／折坂悠太（重奏）／TENDRE／yonawo／CHAI／GEZAN／羊文学／MONO NO AWARE／STUTS／砂原良徳／OAU／上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテット／BEGIN ほか