dTVが、本日5日の「タクシーの日」にちなんで、タクシーが登場する映像作品をまとめた特集ページを公開した。

特集ページには、リュック・ベッソンが製作・脚本を手がける人気カーアクション『TAXi』シリーズをはじめ、1980年に韓国で起きた光州事件を舞台にした実話に基づくヒューマンドラマ『タクシー運転手~約束は海を越えて~』、さらには大人気作『TAXi』がニューヨークに舞台を移し、主要登場人物を女性に変更して製作したカー・アクション『TAXI NY』などが登場。また、ロバートの秋山竜次がタクシー運転手役の『闇金ウシジマくん スーパータクシーくん編』もラインナップされている。

