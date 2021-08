9月3日20時よりAmazon Prime Videoにてプライム会員向けに独占配信されるAmazon Original番組『ザ・マスクド・シンガー』(本編全9話、初回3話以降は毎週金曜20:00順次配信)。このたび予告編やキャラクタービジュアル、場面写真が公開された。

『ザ・マスクド・シンガー』は、全世界50カ国が熱狂している音楽ライブエンターテインメントの日本版となるオリジナル作品。このたび、マスクドシンガーたちのパフォーマンスバトルや、MCの大泉洋をはじめ、豪華なパネリストたちがマスクの中の正体を推理する様子が描かれた予告編映像、12人の個性あふれるマスクドシンガーのキャラクタービジュアル、場面写真が公開された。

映像の中には、浜崎あゆみの「evolution」を歌うMissテレビジョンと、モーニング娘。の「恋愛レボリューション21」を歌うネオンパンダの姿が映し出される。派手でポップ、そしてキュートなその姿からは想像もできない圧倒的な歌唱パフォーマンスは、会場のテンションを一気に熱くし、本編では他にも最新の人気アニメ曲から懐かしの名曲まで豪華ラインナップの楽曲が登場する。キャラクターの個性を最大限に発揮し、ダンサーたちと一糸乱れぬ動きをみせるMissテレビジョンとネオンパンダたちの極上のパフォーマンスに、マスクの中の有名人を推理するパネリストたちも、「分からない!」と叫びながら、思わず身を乗り出す。そして、MCの大泉洋が「Who is behind the mask?(マスクの中身は誰だ?)」と会場のパネリストや観客、視聴者へ呼びかける。

12人のマスクドシンガーは、芸能界、スポーツ界、文化界など、各界の大スターたち。お気に入りのキャラクターの正体を早く知りたいという欲望と、そのパフォーマンスをもっと見ていたいという願望の間で揺れる、会場の観客とパネリストたち。パフォーマーがそのマスクを脱ぐ瞬間、驚きや感動が日本中を包み込む。併せて公開されたビジュアルには、12人の個性溢れるキャラクター達が描かれている。

(c)2021 Amazon Content Services LLC