映像配信サービス・dTVが30日、8月からの追加配信作品を発表した。

主なトピック作品として、中島健人と中条あやみのW主演で話題となった『ニセコイ』(18)や、人気アーティスト・一青窈の大ヒット曲をモチーフに新垣結衣の主演で描くラブストーリー『ハナミズキ』(10)、サバン症候群に起因する特殊能力をもった主人公アタルを中居正広が演じるTBS系ドラマ『ATARU』の劇場版『劇場版ATARU THE FIRST LOVE&THE LAST KILL』(13)などが、dTVにて独占配信される。

また、今月から全国の劇場で公開される映画の過去作品もdTVでは豊富にラインナップ。邦画では、テレビアニメ化もされた、赤坂アカ氏の同名人気ラブコメ漫画を平野紫耀と橋本環奈の共演で実写映画化した『かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~』(19)や、広島の架空都市・呉原を舞台に描き、役所広司、松坂桃李、江口洋介らの出演で話題となった『孤狼の血』(18)が登場する。

洋画からは、スピードの限界に命を賭ける若者たちを描いたカー・アクション『ワイルド・スピード』シリーズをはじめ、『バットマン』や『スーパーマン』などと同じDCコミックスに登場する悪役たちがチームを組んで戦う姿を描くアクション作品『スーサイド・スクワッド』(16)を楽しむことができる。

さらに、アニメ作品としては、アニメ放送20周年を記念して製作された劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』を含む、劇場版『ワンピース』シリーズ13作品がズラリと勢ぞろい。死神の力を持つ高校生・黒崎一護の戦いを描いた大人気コミック『BLEACH』の劇場版アニメ第4弾『劇場版BLEACH 地獄篇』を含む劇場版『BLEACH』シリーズ4作品も登場する。

■主な8月の新着ラインナップ

・『ニセコイ』(邦画) 8/1〜(dTV独占配信)

・『ハナミズキ』(邦画) 8/1~(dTV独占配信)

・『劇場版 ATARU THE FIRST LOVE&THE LAST KILL』(邦画) 8/1~(dTV独占配信)

・『孤狼の血』(邦画) 8/1~

・『七つの会議』(邦画) 8/1~

・『劇場版ワンピース』シリーズ(アニメ) 8/1~

・『劇場版BLEACH』シリーズ(アニメ) 8/1~

・『古畑任三郎(第3シリーズ)』(国内ドラマ) 8/1~

・『大豆田とわ子と三人の元夫』(国内ドラマ) 8/1~

・『スーサイド・スクワッド』(洋画) 8/1~

・『イコライザー2』(洋画) 8/1~

・『スター・トレック BEYOND』(洋画) 8/1~

・『かぐや様は告らせたい』(邦画) 8/3~

・『初対面だけど愛してます』(韓流) 8/3~

・『キミはロボット』(韓流) 8/4~