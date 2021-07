EXILE/三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が、ソロプロジェクト「Be My guest」を立ち上げることが16日、明らかになった。

岩田剛典

昨年11月10日に10周年を迎えた三代目 J SOUL BROTHERS。10周年イヤーである2021年に、パフォーマーの岩田がソロとして新たな挑戦を始めることとなった。デビュー10年を経て、日頃応援するファンへの感謝を表す場、おもてなしの空間を届けたいという思いから「Be My guest」と題しファンミーティング開催を中心とするソロプロジェクトが始動。これまで岩田が表現の場としてきたパフォーマー・俳優のフィールドに加え、ファッションや趣味で書き溜めていた油絵アート作品を披露するなど、ソロプロジェクトの利点を活かした、多面的な自己プロデュースに取り組む。

そしてプロジェクト発足に伴い、ソロアーティストとしてのデビューが決定。9月15日に1st Single「korekara」がLDH Recordsからリリースされる。新たな挑戦として制作に臨んだオリジナル全3曲のシングルとなっており、まったりとリラックスして聴けるようなJazzyでチルポップな楽曲に仕上がっている。

CDジャケットは岩田直筆の油絵アートとなっており、ソロとしては初のMusic Video撮影にも臨んだ。MVのアイデアや衣装等、自らもプロデュースに携わった、岩田の新たな一面が見られる作品となっている。

さらに2021年冬に、1stシングルリリース記念イベントとして「1st Fan Meeting “Be My guest”-vol.0-」の開催が決定。来年以降に本格始動となるファンミーティングの世界観を、シングル購入対象者限定で今冬に先行して披露することになる。詳細は後日の発表を予定。これまでの活動で培ってきたパフォーマー・俳優としての経験を生かし、約2年間の構想準備期間を経て岩田が新たな挑戦を始める。

岩田剛典 コメント

デビュー10周年を機に新たなチャレンジとしてソロプロジェクト「Be My guest」発足を発表させていただきました!

いつも応援してくださるファンの皆様へ感謝の気持ちを込め、ファンミーティングを中心にファッション・アートなど様々なことに挑戦していきます。そして、ソロプロジェクトの一環としてソロアーティストデビューも決定し、今冬に第1回目のファンミーティングを開催します! 今後の活動を楽しみにしていてください!

岩田剛典 1st Single「korekara」パッケージ内容

・Type-A ※紙ジャケ仕様

形態: CD+DVD

品番: XNLD-10104/B

価格: 2,200円(税込)

DVD収録内容:

「korekara」(MVメイキング)

「Let Me Know」(MVメイキング) and more...

・Type-B

形態: CD+DVD

品番: XNLD-10105/B

価格: 2,200円(税込)

DVD収録内容:

「korekara」(Music Video)

「Let Me Know」(Music Video)

・EXILE TRIBE FAMILY/LDH official mobile会員限定盤A

形態: CD+DVD

品番: XNLD-10106/B

価格: 5,500円(税込)

DVD収録内容:

「korekara」(MVメイキング)

「Let Me Know」(MVメイキング) and more...

※Type-A+オリジナルTシャツ付き

・EXILE TRIBE FAMILY/LDH official mobile会員限定盤B

形態: CD+DVD

品番: XNLD-10107/B

価格: 5,500円(税込)

DVD収録内容:

「korekara」(Music Video)

「Let Me Know」(Music Video)

※Type-B+オリジナルロングスリーブTシャツ付き

・収録楽曲 ※全形態共通

1. korekara

2. Let Me Know

3. Distance

・封入特典

シリアルコード付きジャケットイラストカード(4種よりランダム1枚) ※2つのシリアルコードで抽選特典「1st Fan Meeting “Be My guest”-vol.0-」に応募可能。