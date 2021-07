視聴者投票により「2021年ライブパフォーマンスNo.1アイドル」を決めるプロジェクト『IDOL OF THE YEAR 2021』の開催が決定。特番『IDOL OF THE YEAR 2021 ~いま知っておくべきアイドル12組~』が、日本テレビで19日(25:39~ ※関東ローカル)で放送される。

『IDOL OF THE YEAR 2021 ~いま知っておくべきアイドル12組~』出演者たち=日本テレビ提供

このプロジェクトでは、日テレが「国民が知っておくべきアイドル」12組を紹介し、4ブロックに分かれて4週にわたってオンラインライブを開催。決勝は、8月29日に横浜アリーナで開催される『@JAM EXPO 2020-2021』のステージで行われる。

特番では、ハリセンボンの近藤春菜をMCに迎え、12組の魅力を紹介。スタジオには、それぞれのグループから代表メンバーが登場し、ギター弾き語り、パントマイムのほか、早口言葉、コーラの一気飲み、まつ毛に爪楊枝を最大8本のせる技などの特技やエピソードトークでグループの魅力をアピールしていく。

このほど、予選グループの抽選会を開催。近藤と、参加グループ代表のコメントは、以下の通り。

■近藤春菜(ハリセンボン)

――収録を終えて、12 組の印象はいかがですか?

皆さん初めてお会いする方ばかりでしたが、それぞれの熱意を感じて、私もこれをきっかけに皆さんのパフォーマンスを見てみたいなと思いました。番組の中でグループの紹介 VTR を見たんですが、どのグループも色が違うしみんな歌唱力も表現力もあるので、その中で目立っていくのは大変だなと思いつつも、とてもやりがいがあるだろうなと感じました。

――抽選会を見守った感想を教えてください。

やっぱり No.1を決めるイベントにメンバーの代表として来てるので、プレッシャーで涙される方もいらっしゃって。でも“自分たちらしいパフォーマンスをするしかないんで頑張ります!”という意気込みで、熱意がすごかったですね。お笑いでも賞レースは順番で運命が変わったりしますよね。彼女たちにとって一大イベントだと思うので、そこに懸ける思いからいろんな感情が溢れた出たんだろうなと。ファンの方もそんな姿を見て、熱い気持ちになるんじゃないかなと思いました。

――番組の見どころをお願いします。

決勝にどのグループが残るのか全然分からないですけど、私もそこで初めて皆さんのパフォーマンスを生で観ることができるのでとても楽しみです。私みたいにまだグループを知らない方も全く遅くなく、この番組から一緒に知っていって夢中になれると思います。歌とダンスはもちろん、今後バラエティでも活躍しそうな方も多くて一人一人の個性も素敵なので、まずはちょっと見ていただきたいなと思いますね。

■Appare! / 橋本あみ

初日ということでやっぱり気合が入ります。2組とも対バンライブでご一緒することも多くてお力のあるグループですが、負けたくないなという気持ちが強くあります。Appare!としてもっと上を目指していきたいので、絶対決勝に行きたいなと思います!今回は配信ライブですが、画面の前で見ていても一体感や元気、勇気とかを受け取ってもらえるようなライブになると思ってるので、一緒に初日楽しみましょう!

■アップアップガールズ(2)/ 高萩千夏

普段から仲良くさせてもらっているので、メンバーからこの2組は当ててこないでねって言われてたんですけど…バッチリはめちゃいました(苦笑)。でも仲がいいからこそ失礼のないように、私たちも本気でパフォーマンスしたいです!アプガ(2)はいろんな楽曲があるので、どんな方が見ても必ず刺さるんじゃないかなと思いますし、ファンの皆さんと一緒に作るライブが大好きなので、ぜひ応援していただいて一緒に楽しいを作りたいなと思います。皆さんにハッピーを届けます!

■アンスリューム / 黒木いろ

他の2組とはあまりファン層がかぶっていないかなと思うので、今回は自分たちのファンと他のグループを見に来てくれた方を巻きこんで勝ちたいなって思います。正直怖いですし、一番後輩なのでドキドキするんですけど、上がっていくだけで失うものはないと思っているので、頑張ります!私たちは4人グループなんですが、個性もバラバラのメンバーがライブのパフォーマンスは一体感があるってよく言われるので、そこをぜひ見ていただきたいなと思います。

■ukka / 川瀬あやめ

2組はフェスなどでお会いする方々なので、まずはすごく楽しみです!FES☆TIVE さんは以前番組でご一緒してからお話しするようになって、真っ白なキャンバスさんはフェスでよくメインにいる方々なので、頑張らないと!という気持ちになりました。勝つ自信はあります!負けないです!私たちは楽曲がいいと言っていただくことが多くて、盛り上がる曲もあれば、メッセージ系の真っ直ぐな歌があったりするのでセトリの中でも曲の幅を楽しんでいただきたいなって思います。

■クマリデパート / 早桜ニコ

抽選で一番最後に引いたので、なんとなくどこに入るか分かっていたんですが、ここは避けたい…と思っていた仲良しな2組がいる D ブロックに入っちゃいました(苦笑)。本当は戦いたくないんですけど、仲良しだからこそ負けたくもないなと思います。勝ちます!(笑)頑張ります。クマリデパートは結構ダンスがキレキレで、マネをしやすい振付が多いので、見てくださる方もそういうところを一緒に楽しんでもらって楽しい空気を一緒に作って、いい結果を残せたら嬉しいです。

■転校少女* / 松井さやか

私たちは「エモーショナルかつ文学的な楽曲をパワフルなステージングで表現するアイドルグループ」というテーマのもと、楽曲とパフォーマンスに全力を注いでいます。文学作品からインスパイアを受けた楽曲や生歌と気持ちを込めたダンスで誰かを勇気づけられるパフォーマンスを、多くの人たちに伝えられるよう心掛けています。対戦相手の方々は人気と実力を兼ね備えたグループさんなので、当日に備えてこれからのレッスンに全力で励みたいと思います。頑張り“まついさやか”!

■なんキニ! / 唐澤ひかり

他の2組も素晴らしい熱いアイドルさんなので、とても楽しみな部分とドキドキと、初日なので頑張るぞっていう思いで、今いろんな気持ちになっています。ずっと前から見ていたグループなので凄さを知っていて…本当に強敵です。でもなんキニ!らしく頑張りたいなと思っています。私たちは盛り上がる曲が結構あるし、ファンの皆さんが振りコピをやってくれるので、知らない方もぜひ一緒に振りコピして楽しんでいただきたいです。自信は…あるっていうことにします!(笑)

■26時のマスカレイド / 森みはる

どのグループと当たってもラッキーもアンラッキーもないので、ただただ勝ちに行くだけです!自信はあるんですが、実はこういう対決系のイベントは3年ぶりなんです。当時とはまた違って今回は配信なので投票の仕方とかも変わっているし、そこは不安もあります。26 時のマスカレイドの見どころは、まず衣装がカワイイ!(笑)ライブを楽しんでもらう自信もあるんですけど、何よりも私たち自身がライブを楽しんでいるので、ぜひ一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。

■#ババババンビ / 宇咲

本当に仲良くさせて頂いている2組との組み合わせにびっくりしました。私たちはアイドル 2 年生ということもあり対戦形式のイベントへの出場が初めてなので、今からめちゃくちゃ緊張してます。でも出るからには応援してくださる方のために全力で優勝を目指したいので頑張ろうとメンバーとも話をしました!可愛らしい曲やカッコいい曲、バラード系など色々なジャンルの曲があるので「馬鹿騒ぎ」のコンセプトのもとに観る方が熱くなれるパフォーマンスを絶対に披露します!

■FES☆TIVE / 土光瑠璃子

2組は対バンライブでお会いしたり、番組でご一緒したことがありますが、どういう感じになるのか全然予想がつかないです。ukka さんのライブは素敵だし、真っ白なキャンバスさんも盛り上がるし、負けないように私たちも盛り上げていきたいなと思います。FES☆TIVE はライブの一体感が売りでメンバー8 人も個性的なんです。表情やダンスも揃えるところは揃えて、個性を出すところは個性を出すっていうのがすごく細かくあるので、ぜひそこに注目していただきたいです!

■真っ白なキャンバス / 小野寺梓

2組どちらの方も強いので怖いです(苦笑)。私たちのパフォーマンスは、FES☆TIVE さんみたいに盛り上がる楽曲もあるし、ukka さんのような聴かせる楽曲もあるので、中間みたいなイメージですね。2 年前に初めて大会に出た時は勝てなかったので、熱量はあります!今回もグループが一つになって挑んでいるところを見て欲しいです!それから、私たちは皆さんの居場所になりたいと活動しているので、私たちが頑張ってる姿が少しでも力になれたら嬉しいなと思います。

■まねきケチャ / 松下玲緒菜

緊張するので初日だけは避けたかったんですが…初日になっちゃったので(笑)、いいパフォーマンスをして皆さんに見せられたらなって思います。Appare!さんはデビュー当時からお世話になっていて、なんキニ!さんはよく対バンでお会いしますがライブも盛り上がっているので、私たちも負けてられないなと思います。まねきケチャは感情をこめて歌うところが魅力なので、歌詞にも注目して歌を聴いていただけたらと思います。勝ちたいです!頑張ります。