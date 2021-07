アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2021FNS歌謡祭 夏』が、きょう14日(18:30~22:48)に生放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。

※出演者は五十音順。生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。

■18:30~

・ENHYPEN「Drunk-Dazed」

・King & Prince「Love so sweet」

・倖田來未×ハラミちゃん「キューティーハニー」「恋のつぼみ」「愛のうた」

・DISH//「僕らが強く。」

・星野源「SUN」

・Little Glee Monster「君といれば」

・緑黄色社会「Mela!」

■19時頃~

・Official髭男dism「Cry Baby」

・Kis-My-Ft2「Everybody Go」「Luv Bias - another -」

・King & Prince「Namae Oshiete」

・Creepy Nuts × 田中樹(SixTONES)「かつて天才だった俺たちへ」

・郷ひろみ × JO1「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」

・郷ひろみ × 長屋晴子(緑黄色社会)「言えないよ」

・清水美依紗「Starting Now ~新しい私へ」

・SEVENTEEN「Ready to love」

・東京事変「獣の理」

・橋本愛「木綿のハンカチーフ」

・森高千里「渡良瀬橋」

・LiSA「サプライズ」

■20時頃~

・AI×北村匠海(DISH//)「Story」

・EXILE「Choo Choo TRAIN」「HAVANA LOVE」「HERO」

・Awesome City Club「勿忘」

・川崎鷹也 × EXILE NAOTO「魔法の絨毯」

・倖田來未 × 三浦大知「何度でも」

・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「TONIGHT」

・TWICE「Perfect World」

・德永英明 × DA PUMP「if...」「夢を信じて」

・乃木坂46「ごめんねFingers crossed」

・橋本愛「ギブス」

・ファーストサマーウイカ × Takamiy「うっせぇわ」

・三浦大知「Spacewalk」

・milet「inside you」「Ordinary days」

・森七菜「スマイル」

・ゆず「NATSUMONOGATARI」

■21時頃~

・石崎ひゅーい × 尾崎裕哉「15の夜」

・上白石萌音「青空」「世界中の誰よりきっと」

・Snow Man「HELLO HELLO」

・NEWS「BURN」

・BTS「Butter」

・平手友梨奈「かけがえのない世界」

・ファーストサマーウイカ × 粗品(霜降り明星)「帰り花のオリオン」

・藤井隆 × DA PUMP「ナンダカンダ」

・星野源「不思議」

・ももクロちゃんと木梨とココリコ遠藤と結婚した狩野とホリケン「最高な毎日にするために 自分からグイッと動き 言葉に気をつけしかけは早め 全て面白がり 答えは追い追いやってくる」

・薬師丸ひろ子「元気を出して」

・優里「ドライフラワー」

■22時頃~

・Official髭男dism「Universe」

・東京事変「落日」

・德永英明 × NEWS「壊れかけのRadio」

・BEGIN × 明石家さんま × Snow Man「笑顔のまんま」

・V6「愛なんだ」「over」「MAGIC CARPET RIDE」

★松本隆 作詞活動50周年トリビュート企画

・池田エライザ × 宮本笑里「Woman“Wの悲劇”より」

・川崎鷹也 × Awesome City Club「君は天然色」

・Little Glee Monster「風をあつめて」

なお、21時頃からは裏生配信に「久保みねヒャダ」(久保ミツロウ、能町みね子、ヒャダイン)が登場。元テレビ東京の佐久間宣行プロデューサーのほか、出演アーティストをゲストに迎え、『2021FNS歌謡祭 夏』を“酒のツマミ”に本音トークを繰り広げる。