アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2021FNS歌謡祭 夏』が、7月14日(18:30~22:48)に放送されることが決定。27組の出演アーティスト第1弾が発表された。

『FNS歌謡祭』初出演は、Awesome City Club、川崎鷹也、milet、優里、緑黄色社会、TWICE。ジャニーズグループからは、V6、NEWS、Kis-My-Ft2、King & Prince、Snow Manが登場し、11月の解散を発表しているV6は『2021FNS歌謡祭 夏』限定で、ファンへの「愛と感謝」を込めたスペシャルメドレーを披露する。

また木梨憲武が、ココリコの遠藤章造、狩野英孝、ネプチューンの堀内健と、まさかの新ユニットを結成。どのようなパフォーマンスを見せるのか。

このほど、『2021FNS歌謡祭 夏』のPR動画の収録に臨んだ相葉は「今年も『FNS歌謡祭 夏』の時期がやってまいりました! 発表できることがまだ少ないのですが、あんなことやこんなこと、いろいろと考えています。とにかくステキな企画とコラボレーションが満載の『2021FNS歌謡祭 夏』を、ぜひ、お楽しみに!」とメッセージを寄せた。

出演アーティスト第1弾は、以下の通り(※五十音順)。

AI

EXILE

Awesome City Club

Official髭男dism

川崎鷹也

Kis-My-Ft2

木梨とココリコ遠藤と結婚した狩野とホリケン

King & Prince

倖田來未

郷 ひろみ

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

Snow Man

DA PUMP

DISH//

TWICE

德永英明

NEWS

乃木坂46

V6

三浦大知

milet

森高千里

優里

ゆず

LiSA

Little Glee Monster

緑黄色社会

(C)フジテレビ