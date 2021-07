アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2021FNS歌謡祭 夏』(14日18:30~)の出演アーティスト第4弾として、明石家さんま、BEGIN、BTS、SEVENTEEN、ENHYPEN、平手友梨奈の6組が10日、発表された。さんまが『FNS歌謡祭』に出演するのは、11年12月7日の放送以来、10年ぶりとなる。

BEGINとさんまは、「笑顔のまんま」を披露する。もともとは、さんまが総合司会を務めた『FNS27時間テレビ!! みんな笑顔のひょうきん夢列島!!』(フジテレビ系、08年7月26~27日)の1コーナーで、番組のエンディングテーマを作ってほしいと、さんまがBEGINに冗談半分で依頼し、それをBEGINが快諾。限られた時間の中での制作となったが、番組のフィナーレでは、できたばかりの「笑顔のまんま」が見事に披露された。

東日本大震災が発生した11年の『FNS歌謡祭』では、さんまとBEGINとSMAPかコラボレーションし、豪華アレンジで「笑顔のまんま」を披露。それから10年ぶりの『FNS歌謡祭』で、歌で日本中を笑顔にしたいというBEGINとさんまが、一夜限りの「笑顔のまんま」特別バージョンを披露する。

ほかにも、BTS、SEVENTEEN、ENHYPENら、グローバル・スーパースターが勢ぞろい。BTSは米ビルボードのHOT100で6週連続1位と言う大記録を成し遂げ、世界を熱狂させている「Butter」を披露。SEVENTEENは、発売初週でミリオンセラーを突破し大きな話題を呼んでいるミニアルバム『Your Choice』より、新曲「Ready to love」を日本で初めて披露する。ENHYPENが披露するのは、こちらも世界の音楽シーンを席巻中の「Drunk-Dazed」だ。

さらに、平手友梨奈は、新曲「かけがえのない世界」を初披露する。これまで生放送での圧巻のパフォーマンスが話題を呼んできただけに、今回もどのようなパフォーマンスするのか注目だ。

出演アーティストは、以下の通り(※五十音順、★は第4弾発表)

AI

★明石家さんま

池田エライザ

石崎ひゅーい

EXILE

★ENHYPEN

Awesome City Club

尾崎裕哉

Official髭男dism

上白石萌音

川崎鷹也

Kis-My-Ft2

King & Prince

Creepy Nuts

倖田來未

郷 ひろみ

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

JO1

清水美依紗

Snow Man

★SEVENTEEN

粗品(霜降り明星)

Takamiy

田中 樹(SixTONES)

DA PUMP

DISH//

東京事変

TWICE

德永英明

NEWS

乃木坂46

橋本 愛

ハラミちゃん

★BTS

★BEGIN

★平手友梨奈

ファーストサマーウイカ

V6

藤井 隆

星野 源

三浦大知

milet

ももクロちゃんと木梨とココリコ遠藤と結婚した狩野とホリケン

森高千里

森 七菜

薬師丸ひろ子

優里

ゆず

LiSA

Little Glee Monster

緑黄色社会