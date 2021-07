オンラインカプセルトイ「BUSHIROAD CREATIVE ONLINE CAPSULE TOY」がスタートし、第1弾として『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』のグッズが登場する。

「BUSHIROAD CREATIVE ONLINE CAPSULE TOY」

今回、ブシロードクリエイティブから「BUSHIROAD CREATIVE ONLINE CAPSULE TOY」がスタート。第1弾は『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』より、Poppin'Party、Afterglow、Pastel*Palettesの「たまみくじ+ vol.1」、Roselia、ハロー、ハッピーワールド!、Morfonica、RAISE A SUILENの「たまみくじ+ vol.2」が登場する。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C) BUSHIROAD CREATIVE ONLINE CAPSULE TOY