ボーイズバンドプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』オンライン配信イベント「ナビサマ! - 風神RIZING! VS εpsilonΦ -」の出演キャストが発表された。

「ナビサマ! - 風神RIZING! VS εpsilonΦ -」は7月15日21:00よりオンラインで開催されるイベント。2バンドのキャスト計10名が初めて勢揃いするイベントとなっている。出演者は中島ヨシキ、酒井広大、金子 誠、阿部 敦、吉野裕行、榊原優希、梶原岳人、市川太一、峰岸 佳、立花慎之介。

