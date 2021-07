アイドルグループ・嵐の櫻井翔が総合司会を務める日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY』が、きょう3日(15:00~22:54)に8時間にわたって生放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。

※出演者は時間帯別に五十音順。出演時間が前後する可能性あり。

『THE MUSIC DAY』

■15時台

・adieu

・岡村孝子(※トップバッター)

・高橋洋子

・DEAN FUJIOKA

・TOMORROW × TOGETHER

・早見優

・Little Black Dress

・Ryu

■16時台

・ENHYPEN

・GENERATIONS from EXILE TRIBE

・鈴木亜美

・村方乃々佳

・WANIMA

【ドラマヒットソングメドレー】

・花*花

・安田レイ

■17時台

・Kis-My-Ft2

・倉木麻衣

・櫻坂46

・ジャニーズWEST

・Hey! Say! JUMP

・三浦大知

・宮本浩次

【アゲアゲメドレー】

・ORANGE RANGE

・PUFFY

・ヒルナンデス!×湘南乃風HAN-KUNコラボ「昼南乃風」

・MONGOL800

■18時台

・Ado

・上白石萌音

・Snow Man

・Sexy Zone

・DISH//

・NEWS

【DREAMS COME TRUEスペシャルドラマ企画】

・風間俊介

・大原櫻子

【ノンストップダンスメドレー】

・いきものがかり

・EXILE

・荻野目洋子

・きゃりーぱみゅぱみゅ

・ジャニーズメドレー

・DA PUMP

・中島健人×羽鳥慎一

・Perfume

・ピコ太郎

・Foorin

・モーニング娘。'21 VS AKB48

■19時台

・EXIT

・SixTONES

・東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大

・日向坂46

・優里

■20時台

・Gaho

・King & Prince

・乃木坂46

・星野源

【ノンストップダンスメドレー】

・倖田來未

・坂道選抜

・櫻井翔 with サックスの会

・三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

・GENERATIONS from EXILE TRIBE

・ZIP!メンバー

・ジャニーズメドレー

・ピコ太郎

・V6

■21時台

・あいみょん

・いきものがかり

・KAT-TUN

・三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

・BTS

・松本伊代

【カラオケロングヒットメドレー】

・DISH//

・Novelbright

・一青窈

■22時台

・EXILE

・Official髭男dism

・関ジャニ∞

・SEKAI NO OWARI

・TWICE

・Perfume

・V6

・ゆず

今年のテーマは「音楽は止まらない」。番組史上、最多楽曲をなるノンストップダンスメドレーなども披露される。

司会は羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー。NEXTゲート司会はバカリズム、市來玲奈アナウンサーが担当する。