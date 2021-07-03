アイドルグループ・嵐の櫻井翔が総合司会を務める日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY』が、きょう3日(15:00～22:54)に8時間にわたって生放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。
※出演者は時間帯別に五十音順。出演時間が前後する可能性あり。
■15時台
・adieu
・岡村孝子（※トップバッター）
・高橋洋子
・DEAN FUJIOKA
・TOMORROW × TOGETHER
・早見優
・Little Black Dress
・Ryu
■16時台
・ENHYPEN
・GENERATIONS from EXILE TRIBE
・鈴木亜美
・村方乃々佳
・WANIMA
【ドラマヒットソングメドレー】
・花＊花
・安田レイ
■17時台
・Kis-My-Ft2
・倉木麻衣
・櫻坂46
・ジャニーズWEST
・Hey! Say! JUMP
・三浦大知
・宮本浩次
【アゲアゲメドレー】
・ORANGE RANGE
・PUFFY
・ヒルナンデス!×湘南乃風HAN-KUNコラボ「昼南乃風」
・MONGOL800
■18時台
・Ado
・上白石萌音
・Snow Man
・Sexy Zone
・DISH//
・NEWS
【DREAMS COME TRUEスペシャルドラマ企画】
・風間俊介
・大原櫻子
【ノンストップダンスメドレー】
・いきものがかり
・EXILE
・荻野目洋子
・きゃりーぱみゅぱみゅ
・ジャニーズメドレー
・DA PUMP
・中島健人×羽鳥慎一
・Perfume
・ピコ太郎
・Foorin
・モーニング娘。'21 VS AKB48
■19時台
・EXIT
・SixTONES
・東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大
・日向坂46
・優里
■20時台
・Gaho
・King ＆ Prince
・乃木坂46
・星野源
【ノンストップダンスメドレー】
・倖田來未
・坂道選抜
・櫻井翔 with サックスの会
・三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
・GENERATIONS from EXILE TRIBE
・ZIP!メンバー
・ジャニーズメドレー
・ピコ太郎
・V6
■21時台
・あいみょん
・いきものがかり
・KAT-TUN
・三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
・BTS
・松本伊代
【カラオケロングヒットメドレー】
・DISH//
・Novelbright
・一青窈
■22時台
・EXILE
・Official髭男dism
・関ジャニ∞
・SEKAI NO OWARI
・TWICE
・Perfume
・V6
・ゆず
今年のテーマは「音楽は止まらない」。番組史上、最多楽曲をなるノンストップダンスメドレーなども披露される。
司会は羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー。NEXTゲート司会はバカリズム、市來玲奈アナウンサーが担当する。