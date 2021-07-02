日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY』(3日15:00～)で披露されるジャニーズメドレーの組み合わせが公開された。
今年のジャニーズメドレーは、史上最多総勢11組が出演。昭和・平成・令和とみんなが歌って踊った楽曲ばかりを集めたノンストップダンスメドレーに登場する。
そして、各グループが別のグループの楽曲を披露。その組み合わせが、下記の通り。
V6「世界に一つだけの花」(SMAP)
NEWS「仮面舞踏会」(少年隊)
関ジャニ∞「ええじゃないか」(ジャニーズWEST)
KAT-TUN「夢物語」(タッキー＆翼)
Hey! Say! JUMP「D.D.」(Snow Man)
Kis-My-Ft2「パラダイス銀河」(光GENJI)
Sexy Zone「チャンカパーナ」(NEWS)
ジャニーズWEST「スシ食いねェ!」(シブがき隊)
King ＆ Prince「Real Face＃2」(KAT-TUN)
SixTONES「ファンタスティポ」(トラジ・ハイジ)
Snow Man「シンデレラガール」(King ＆ Prince)
さらに、KinKi Kidsの「硝子の少年」、V6の「WAになっておどろう」、嵐の「Happiness」、関ジャニ∞の「ズッコケ男道」なども登場する。