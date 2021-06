世界野球ソフトボール連盟(WBSC)より、東京2020オリンピック競技大会の野球・ソフトボール競技(野球)について、対戦組み合わせを含む競技スケジュールが発表された。

詳細は以下の通り。

日時: 2021年7月21日 9:00 - 17:00

会場: 福島あづま球場

ソフトボールオープニングラウンド - オーストラリア vs 日本

ソフトボールオープニングラウンド - イタリア vs アメリカ合衆国

ソフトボールオープニングラウンド - メキシコ vs カナダ



日時: 2021年7月22日 9:00 - 17:00

会場: 福島あづま球場

ソフトボールオープニングラウンド - アメリカ合衆国 vs カナダ

ソフトボールオープニングラウンド - メキシコ vs 日本

ソフトボールオープニングラウンド - イタリア vs オーストラリア



日時: 2021年7月24日 10:00 - 16:30

会場: 横浜スタジアム

ソフトボールオープニングラウンド - オーストラリア vs カナダ

ソフトボールオープニングラウンド - アメリカ合衆国 vs メキシコ



日時: 2021年7月24日 20:00 - 22:00

会場: 横浜スタジアム

ソフトボールオープニングラウンド - 日本 vs イタリア



日時: 2021年7月25日 10:00 - 16:30

会場: 横浜スタジアム

ソフトボールオープニングラウンド - オーストラリア vs アメリカ合衆国

ソフトボールオープニングラウンド - カナダ vs 日本



日時: 2021年7月25日 20:00 - 22:00

会場: 横浜スタジアム

ソフトボールオープニングラウンド - イタリア vs メキシコ



日時: 2021年7月26日 10:00 - 16:30

会場: 横浜スタジアム

ソフトボールオープニングラウンド - 日本 vs アメリカ合衆国

ソフトボールオープニングラウンド - カナダ vs イタリア



日時: 2021年7月26日 20:00 - 22:00

会場: 横浜スタジアム

ソフトボールオープニングラウンド - メキシコ vs オーストラリア



日時: 2021年7月27日 13:00 - 15:00

会場: 横浜スタジアム

ソフトボール3位決定戦



日時: 2021年7月27日 20:00 - 22:30

会場: 横浜スタジアム

ソフトボール決勝戦

ソフトボール表彰式



日時: 2021年7月28日 12:00 - 15:00

会場: 福島あづま球場

野球オープニングラウンド - グループA ドミニカ共和国 vs 日本



日時: 2021年7月29日 19:00 - 22:00

会場: 横浜スタジアム

野球オープニングラウンド - グループB イスラエル vs 大韓民国



日時: 2021年7月30日 12:00 - 15:00

会場: 横浜スタジアム

野球オープニングラウンド - グループA メキシコ vs ドミニカ共和国



日時: 2021年7月30日 19:00 - 22:00

会場: 横浜スタジアム

野球オープニングラウンド - グループB アメリカ合衆国 vs イスラエル



日時: 2021年7月31日 12:00 - 15:00

会場: 横浜スタジアム

野球オープニングラウンド - グループA 日本 vs メキシコ



日時: 2021年7月31日 19:00 - 22:00

会場: 横浜スタジアム

野球オープニングラウンド - グループB 大韓民国 vs アメリカ合衆国



日時: 2021年8月1日 12:00 - 15:00

会場: 横浜スタジアム

野球ノックアウトステージ (#1)



日時: 2021年8月1日 19:00 - 22:00

会場: 横浜スタジアム

野球ノックアウトステージ (#2)



日時: 2021年8月2日 12:00 - 15:00

会場: 横浜スタジアム

野球ノックアウトステージ (#3)

日時: 2021年8月2日 19:00 - 22:00

会場: 横浜スタジアム

野球ノックアウトステージ(#4)



日時: 2021年8月3日 19:00 - 22:00

会場: 横浜スタジアム

野球ノックアウトステージ(#5)



日時: 2021年8月4日 12:00 - 15:00

会場: 横浜スタジアム

野球ノックアウトステージ (#6)



日時: 2021年8月4日 19:00 - 22:00

会場: 横浜スタジアム

野球準決勝 (#7)



日時: 2021年8月5日 19:00 - 22:00

会場: 横浜スタジアム

野球準決勝 (#8)



日時: 2021年8月7日 12:00 - 15:00

会場: 横浜スタジアム

野球3位決定戦 (#9)



日時: 2021年8月7日 19:00 - 22:30

会場: 横浜スタジアム

野球決勝戦 (#10)

野球表彰式



ノックアウトステージの組み合わせはトーナメント表から確認できる。