国際バスケットボール連盟より東京2020オリンピック競技大会のバスケットボール競技(3x3バスケットボール)について、対戦組み合わせを含む競技スケジュールが発表された。

詳細は以下の通り。

日時: 2021年7月24日 10:15 - 12:25

会場: 青海アーバンスポーツパーク

女子予選ラウンド ROC* vs 日本

女子予選ラウンド 中国 vs ルーマニア

男子予選ラウンド ポーランド vs ラトビア

男子予選ラウンド 中国 vs セルビア



*IOC news story (英語)



日時: 2021年7月24日 14:00 - 15:50

会場: 青海アーバンスポーツパーク

女子予選ラウンド ROC* vs 中国

女子予選ラウンド ルーマニア vs 日本

男子予選ラウンド ROC* vs 中国

男子予選ラウンド セルビア vs オランダ



*IOC news story (英語)



日時: 2021年7月24日 17:30 - 19:30

会場: 青海アーバンスポーツパーク

女子予選ラウンド イタリア vs モンゴル

女子予選ラウンド アメリカ合衆国 vs フランス

男子予選ラウンド ラトビア vs ベルギー

男子予選ラウンド 日本 vs ポーランド



日時: 2021年7月24日 21:00 - 22:50

会場: 青海アーバンスポーツパーク

女子予選ラウンド モンゴル vs アメリカ合衆国

女子予選ラウンド フランス vs イタリア

男子予選ラウンド オランダ vs ROC*

男子予選ラウンド ベルギー vs 日本



*IOC news story (英語)



日時: 2021年7月25日 10:15 - 12:25

会場: 青海アーバンスポーツパーク

女子予選ラウンド 日本 vs モンゴル

女子予選ラウンド ルーマニア vs イタリア

男子予選ラウンド ROC* vs ベルギー

男子予選ラウンド ポーランド vs セルビア



*IOC news story (英語)



日時: 2021年7月25日 14:00 - 15:50

会場: 青海アーバンスポーツパーク

女子予選ラウンド モンゴル vs ROC*

女子予選ラウンド 中国 vs イタリア

男子予選ラウンド 中国 vs ラトビア

男子予選ラウンド セルビア vs ベルギー



*IOC news story (英語)



日時: 2021年7月25日 17:30 - 19:30

会場: 青海アーバンスポーツパーク

女子予選ラウンド ルーマニア vs アメリカ合衆国

女子予選ラウンド 日本 vs フランス

男子予選ラウンド ROC* vs ポーランド

男子予選ラウンド 日本 vs オランダ



*IOC news story (英語)



日時: 2021年7月25日 21:00 - 22:50

会場: 青海アーバンスポーツパーク

女子予選ラウンド 中国 vs フランス

女子予選ラウンド ROC* vs アメリカ合衆国

男子予選ラウンド オランダ vs 中国

男子予選ラウンド ラトビア vs 日本



*IOC news story (英語)



日時: 2021年7月26日 10:15 - 12:25

会場: 青海アーバンスポーツパーク

女子予選ラウンド 日本 vs 中国

女子予選ラウンド モンゴル vs ルーマニア

男子予選ラウンド ベルギー vs 中国

男子予選ラウンド セルビア vs 日本



日時: 2021年7月26日 14:00 - 15:50

会場: 青海アーバンスポーツパーク

女子予選ラウンド ルーマニア vs ROC*

女子予選ラウンド イタリア vs 日本

男子予選ラウンド 日本 vs ROC*

男子予選ラウンド ラトビア vs セルビア



*IOC news story (英語)



日時: 2021年7月26日 17:30 - 19:30

会場: 青海アーバンスポーツパーク

女子予選ラウンド フランス vs モンゴル

女子予選ラウンド イタリア vs アメリカ合衆国

男子予選ラウンド オランダ vs ベルギー

男子予選ラウンド ポーランド vs 中国



日時: 2021年7月26日 21:00 - 22:50

会場: 青海アーバンスポーツパーク

女子予選ラウンド アメリカ合衆国 vs 中国

女子予選ラウンド フランス vs ROC*

男子予選ラウンド ROC* vs ラトビア

男子予選ラウンド オランダ vs ポーランド



*IOC news story (英語)



日時: 2021年7月27日 13:30 - 15:30

会場: 青海アーバンスポーツパーク

女子予選ラウンド アメリカ合衆国 vs 日本

女子予選ラウンド 中国 vs モンゴル

男子予選ラウンド ベルギー vs ポーランド

男子予選ラウンド 中国 vs 日本



日時: 2021年7月27日 17:00 - 18:50

会場: 青海アーバンスポーツパーク

女子予選ラウンド フランス vs ルーマニア

女子予選ラウンド ROC* vs イタリア

男子予選ラウンド セルビア vs ROC*

男子予選ラウンド ラトビア vs オランダ



*IOC news story (英語)



日時: 2021年7月27日 20:30 - 22:50

会場: 青海アーバンスポーツパーク

女子準々決勝(2試合)

男子準々決勝(2試合)



日時: 2021年7月28日 17:00 - 19:10

会場: 青海アーバンスポーツパーク

女子準決勝(2試合)

男子準決勝(2試合)



日時: 2021年7月28日 20:45 - 23:35

会場: 青海アーバンスポーツパーク

女子3位決定戦

男子3位決定戦

女子決勝戦

男子決勝戦

女子表彰式

男子表彰式