「hololive 2nd fes. Beyond the Stage」

「hololive 2nd fes. Beyond the Stage」Blu-rayは、2020年12月21-22日「#こえていくホロライブ」を掲げ、VTuberグループ「ホロライブ 」初の2DAYS公演として開催された「hololive 2nd fes. Beyond the Stage」の映像作品。

2日間で合計28名が出演・合計50曲以上を披露し、一部楽曲ではARでのライブ演出を披露した同公演。2日間のライブの様子を掲載した特製フォトブックレットも封入されている。

