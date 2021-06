TVアニメ『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』の舞台『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』の上演が決定した。

舞台『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』

舞台『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』は2021年10月28日~11月7日、明治座にて全16公演で行われる。出演は三森すずこ、蒼井翔太、Raychell、伊藤彩沙、小林親弘、凰稀かなめ、富田麻帆ほか。

