パン屋さんにちょっと立ち寄るだけのつもりが、可愛いかたちのパンに目を惹かれ、ついつい手提げ袋いっぱいに買い込んでしまうこと、ありませんか?

実は今、Ranさん(@konel_bread)考案の手作りパンが「可愛いけど強そう!」と、話題になっています。

パック詰めされたところ。

(@konel_breadより引用)

フードパックにきっちりと詰め込まれた見事な筋肉ボディですね。この投稿に「いやムキムキやん笑」「いやいや! 面白い」「可愛い顔してシックスパックてw」「ギャップがたまらなく愛しい」「なんて可愛いマッチョなの」と、顔と身体のギャップに悶絶する人が続出。

また、パックに包装されていることから「あと2つでシックスパックですね!」「シックスパックのボックスパック…キタコレ!!」「シックスパックなだけにパック詰めテディベア笑」と腹筋のパックと包装のパックをかける人や、これに、「座布団一枚」と大喜利風に楽しんでいる人も。さらには「This looks good」「I'd like to make those bear breads as a gift.」と、世界中からも続々とコメントが寄せられていました。

なんと24万超の"いいね"が集まった今回の投稿。作者のRanさんには、「考えたやつマジで天才や」「この方素晴らしい!他の作品も発想が素敵」と称賛の声も。

実は、「筋肉くまパン」の投稿は今回が初めてではありません。これまでにも何度か登場しており、その度に話題に。その中には、こんなバージョンも。

バナナを抱え、黒光りしたボディが一段とマッチョに見えるくまさんに、立派な腹筋が並ぶ親子サイズバージョン……とっても可愛いですね。楽しい創作パンを作り続けているRanさんに、お話をうかがってみました。

投稿者に聞いてみた

―― 以前よりSNSに投稿され話題になっている「筋肉くまパン」ですが、今回はパックに詰められています。

これは、お世話になった方へのちょっとした差し入れ用に作りました。なので、初めてのパック詰めです。

―― かっちりしたパックにひとつひとつ収まっている様子、なんともユーモラスです。

はじめ、ビニールのパン袋に1個入れたのですが、まだ顔のチョコが完全に固まっていなかった為、ビニール袋にペタッとはりついてしまい、顔がグニャっとなりまして……。なので急遽、顔がくっつかないようにパック詰めにしました。その後、無事お渡ししてとても喜んで頂けました。今後も筋肉くまパンを誰かにあげる時はパックが最適ということがわかりました(笑)。

RanさんのTwitterやInstagramには、切ると絵が出るパン「イラストパン」や「お花のフルーツサンド」、キャラ弁など、アイデアが光る作品がたくさん投稿されています。興味のある方は、ぜひ覗いてみてくださいね。