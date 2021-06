Spotifyが、ガールズグループ・TWICEの最新ミニアルバム『Taste of Love』発売を記念して、Spotify限定スペシャルコンテンツ「TWICE presents Taste of Love, the Enhanced Album」を公開した。

TWICE

今回公開されたのは、メンバーによる楽曲や制作背景の紹介コメント、限定映像などとともに、アルバムに収録された6曲を楽しめるSpotify限定コンテンツ。ジヒョがスモアを作ったり、モモがアルコールフリーの爽やかなモクテルを完成させたり、ダヒョンが訓練生時代の日記から秘密を明かしたり、ミナが完璧な自撮りのコツを教えてくれたりと、楽しいアクティビティに参加している彼女たちを身近に感じられる内容になっている。

■TWICEコメント

このような楽しくエキサイティングなコンテンツを、ONCEとSpotifyを利用するファンのみなさんにお届けできることをとてもうれしく思います。私たちは、ファンのみなさんに直接お会いできないことを残念に思っていて、このスペシャルコンテンツが、ファンのみなさんと私たちの距離を少しでも縮めてくれることを願っています。とても楽しく制作した『Taste of Love』の背景にあるインスピレーションや思いがけない瞬間を、Spotifyだけでお楽しみください。