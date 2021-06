アイドルグループ・King & Princeの3rdアルバム『Re:Sense』(7月21日発売)の収録内容が11日、全て公開された。

King & Prince

今作は2曲の表題曲を収録。初回限定盤Aの表題曲「僕らのGreat Journey」は旅にでかけたくなるような爽やかな青春ソング、初回限定盤Bの表題曲「Namae Oshiete」は2019年にアメリカ・LAでレコーディングされた楽曲だ。

また、永瀬廉、高橋海人、岸優太によるユニット曲「Lost in Love」や、平野紫耀、神宮寺勇太によるユニット曲「ツッパリ魂 」など、 “絶対服従!?”を約束に、お互いのユニットをプロデュースした企画曲も。そのほか、「I promise」「Magic Touch」「Beating Hearts」のシングル3曲を含む全16曲が収録されたバラエティ豊かな内容に仕上がっている(通常盤のみ全17曲収録)。

なお、DVDには、初回限定盤A、初回限定盤Bそれぞれ表題曲のミュージックビデオやメイキングなど、 特典映像も盛りだくさんだ。

■収録曲(CD)

※初回限定盤AB共通:全16曲収録、通常盤:全17曲収録

M01. 僕らのGreat Journey



M02. ユメラブ(You,Me,Love)

M03. BUBBLES & TROUBLES

M04. Magic Touch

M05. Lost in Love(永瀬廉、高橋海人、岸優太)

M06. サマーデイズ

M07. 幸せがよく似合うひと

M08. Beating Hearts ※UHA味覚糖「ぷっちょ」2021年春CMソング

M09. Koiは優しくない

M10. フィジャディバ グラビボ ブラジポテト!

M11. ツッパリ魂(平野紫耀、神宮寺勇太)

M12. Body Paint

M13. Dance to the music

M14. I promise ※セブン-イレブン 2020年クリスマスCMソング

M15. 花束

M16. Namae Oshiete

M17. Dear My Tiara(通常盤のみ収録)



■初回限定盤A(DVD収録内容)

・「僕らのGreat Journey」Music Video

・「僕らのGreat Journey」Music Video Making

・「僕らのGreat Journey」Music Video番外編〜白熱! King & Prince ゴーカート対決!〜

・Making of『Re:Sense』



■初回限定盤B(DVD収録内容)

・「Namae Oshiete」Music Video



・「Namae Oshiete」Music Video -Dance ver.-

・「Namae Oshiete」Music Video Making

・「Namae Oshiete」レコーディングドキュメンタリー in LA



■先着外付け特典

・初回限定盤A/プリントシール風ステッカーシート(B5サイズ)

・初回限定盤B/クリアポスター(A4サイズ)

・通常盤(初回プレス)/スマホリング

※特典は先着で数量限定