アイドルグループのKing ＆ Princeが28日、公式YouTubeチャンネルにて、6thシングル「I promise」-Story ver.-及び「I promise」-Dance ver.-のYouTube Editを公開する。

King ＆ Prince

19日に7th Single 「Magic Touch/Beating Hearts」をリリースし、デビューシングル「シンデレラガール」より7作連続1位を獲得したKing & Prince。さらに、デビューシングルから7作連続で初週売り上げ30万枚超えを記録し、KAT-TUNのシングル「DON'T U EVER STOP」以来13年ぶり、KinKi Kids、KAT-TUNに次いで史上3組目の達成となった。

記念すべきCDデビュー3周年となった23日には、YouTubeチャンネル、公式ツイッター、公式インスタグラムを開設。YouTubeチャンネルでは過去発売されたシングルのMV YouTube Editを30日まで毎日公開する予定で、28日は6thシングル「I promise」-Story ver.-を12時、「I promise」-Dance ver.-を18時にそれぞれ公開する。

また、グループ初のインスタライブを30日(20:00～)に配信することも決定している。