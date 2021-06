テレビアニメ『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』より第十話の場面カットが到着した。

『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』

●第三章 維新回天編 十話「機密事項〇八九ダイゾクショウ」

時は、明治64年。舞台は、徳川慶喜が絶対権力を維持し続けている、もう一つの日本。国家は、独自のエネルギー源、”龍脈”を整備し、江戸時代と科学が混ざり合う、独特な発展を遂げた。しかし、そんな華やかな都市の裏で、革命の炎をくすぶらせ、政権打倒を目論む、反体制派組織クチナワが、うごめく。その駆除を任された、徳川政府の闇組織、「鵺」。幼い頃、家族を殺された雪村咲羽は、「鵺」の処刑人となり、その仇、蛇埜目を探し続けていた。

(C) 擾乱製作委員会