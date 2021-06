生憎(あいにく)は、相手の期待に添えず残念な気持ちを表す言葉です。本記事では、「あいにく」の意味や使い方を例文も交えて解説します。また、類語や対義語、英語表現なども紹介するので、「あいにく」という言葉について正しく理解しましょう。

生憎(あいにく)の意味

「あいにく」は「期待や目的に合わず都合の悪いさま」という意味の言葉です。漢字で表記すると「生憎」になります。難読漢字としても知られているので、あわせて覚えておきましょう。

「あいにく」の語源

「あいにく」の語源は「あやにく」です。「あや」は感動詞「ああ」、「にく」は形容詞「憎し」なので、「ああ、憎い」の意味がありました。これが「憎たらしいほど間が悪い状況」を意味する「あいにく」に変化したとされています。

近代以降は「あや」には当て字として「生」が用いられ、現在では「あいにく」と読まれています。

生憎(あいにく)の使い方

「あいにく」は「相手の期待に添えず残念に思う気持ち」を伝えたいときに使います。「あいにく参加できます」や「あいにく間に合います」といった使い方は誤用です。なお、「あいにく」は丁寧な表現なので、目上の人に対しても使えます。

「あいにく」の例文

「あいにく」を使った例文を紹介します。「あいにく」は「残念ではございますが」という気持ちをスマートに表せるため、ビジネスシーンでも役立つ機会が多いでしょう。

申し訳ございませんが、あいにく出張の予定があります。次の週でしたらお伺いできます。

あいにくですが、〇〇はただ今外出しております。

大変申し訳ございません。ご注文いただいた商品ですが、あいにく品切れとなっております。

ビジネスシーンで断りのメールを送るときには、次のような使い方もできます。

せっかくのお誘いですが、あいにく当日は別件があるため、今回は参加を見送らせていただきます。

「あいにく」を日常会話でも使う場合の例文も覚えておきましょう。

久しぶりの旅行なのに、あいにくの天気だね。

あいにく持ち合わせがなかったので、その商品は買えなかった。

「あいにく」の丁寧な表現に「おあいにくさま」があります。目上の人にも使えますが、「残念でした」や「お気の毒に」といった皮肉や嫌味を込めて用いられることもあるので、相手に誤解されないよう注意しましょう。

誠におあいにくさまですが、課長は外出しております。

生憎(あいにく)の類語・言い換え表現

「あいにく」の類語や言い換え表現を紹介します。

折悪しく

「折悪しく(おりあしく)」は「時機が悪いこと」を意味する言葉です。「タイミングが悪い」という意味合いが含まれるので「あいにく」の類語になります。

折悪しく雨が降ってきた。

運悪く

「運悪く」も「タイミング悪く」といった意味合いがある言葉です。

運悪くすべての席が完売していた。

残念ながら

「残念ながら」は「心残りがすること」を意味する言葉です。「残念だ」という気持ちを伝える「あいにく」の類語として使えます。

残念ながら、その日は都合が悪いため、欠席させていただきます。

遺憾ながら

「遺憾ながら」は「心残り」や「残念」という気持ちを表す言葉です。ビジネスシーンなどでかしこまった言い方をしたいときに使えます。

遺憾ながら、来週の懇親会は中止とさせていただきます。

生憎(あいにく)の対義語

「あいにく」の対義語を紹介します。

折よく

「折よく」は「タイミングよく」という意味の言葉です。「あいにく」が持つ「都合が悪いさま」とは逆の意味になるので、対義語として使えます。

駅に着いたら折よく電車が来たので待たずに済んだ。

運よく

「運よく」も「タイミングよく」という意味合いで使われる言葉です。

運よく最後の1席が空いていた。

幸運にも

「幸運にも」は「物事が望ましい方向に進むさま」を意味する言葉なので、「期待や目的に合わず都合の悪いさま」を意味する「あいにく」の対義語として使えます。

大きな事故だったが、幸運にも怪我人はいなかった。

生憎(あいにく)の英語表現

「あいにく」を英語で表現したいときには「unfortunately(残念ながら)」や「I'm sorry but(申し訳ありませんが)」などを使います。

Unfortunately, I already have plans on that day. (あいにくですが、その日は予定が入っています)

I'm sorry but the section chief is away now.(あいにくですが、課長は席を外しています)

「~なのは残念だ」を表す表現「It's too bad that~」も「あいにく」の意味で使うことができます。

It's too bad that it's rainy today.(あいにく今日は雨だ)

生憎(あいにく)を英語で表現する場合は「unfortunately」や「I'm sorry but」などを使います

生憎(あいにく)をスマートに使って残念な気持ちを伝えましょう

生憎(あいにく)は、相手の期待に添えず、残念に思う気持ちを表す言葉です。目上の人に対して使っても失礼にはあたりません。

ビジネスでも断りのメールを送るときなどに使うので、例文とあわせて用法をマスターしておくといいでしょう。類語や英語表現もあわせて覚えておきたいところです。