「いまだに」は、仕事の締め切りや入金などを催促する時に使われることがある言葉のひとつです。しかし、漢字で書くと「未だに」なのか「今だに」なのか、正確な意味は何なのかなど、使い方に戸惑ってしまうことがよくあります。

あらたまったメールや文章で使うからこそ、意味を理解して正確に使いたいですよね。この記事では、「いまだに」の漢字や意味、類語や英語表現を例文とともに紹介します。

「いまだに」は副詞で、「今になってもまだ」「今もなお」などの意味があります。過去に起こったこと・起こらなかったことなど、過去の状態が現在もなお続いている様子を表し、「未だに返事がない」など、動詞を修飾する言葉です。後ろに続く言葉は継続する様子を表す言葉であり、肯定の言葉、否定の言葉どちらも用いられることがあります。

「いまだに」の漢字表記は「未だに」です。「いまだに」というひらがな表記と、「未だに」という漢字表記の両方が用いられています。

文章で「いまだに」と書く場合、「今だに」と書くのは誤りです。漢字を使う場合には「未だに」を使いましょう。間違いやすい表現ですので、漢字表記する場合には注意してください。

古語においては、「今だに」という表現も使われていました。「今」という名詞に助詞「だに」がついた言葉で、「今でも」「まだ」などの意味があります。平安時代中期(10世紀後半)の書物「宇津保物語」でも見られ、少なくとも平安時代には使われていました。

「未だに」の意味は「以前のままである様子」です。一方「未だ」は、「未だに」と同じ「以前のままである様子」のほか、「今になってもまだ実現していない様子」という意味もある副詞です。

さらに、「未だに」は後ろに打ち消しの言葉やネガティブな表現が続くことが多いですが、「未だ」は打ち消しの言葉・肯定の言葉両方くることがあります。つまり「未だ」の方が「未だに」に比べて広い意味で用いられます。

「いまだに」は期限を切っていたことに対する催促の文章や、否定に続く表現としてよく使われます。下記のようにビジネスシーンにおいても使用できますので、使い方を覚えておきましょう。

「いまだに」の類語として使える言葉と例文を紹介します。

「なお」は、「以前の状態がそのまま続いている様子」という意味がある副詞で、漢字で書くと「猶」または「尚」です。「いまだに」と同じ意味であり、ほとんど同じような状況で使われる言葉ですので、類語として押さえておきましょう。

「相も変わらず」は、依然と変わっていない様子を表す言葉です。軽いあざけりや卑下する気持ちを込めて使われることが多く、否定の言葉を伴って「いまだに」と同じような使い方をされることがよくあります。

「依然として」には、「相変わらず」「前と変わらず」などの意味があります。後ろに続く言葉は否定・肯定どちらでも問題ありません。そのため「依然として」は、「いまだに」「いまだ」両方の類語として言い換えできます。

「今もって」には、「今になってもなお」「いまだに」という意味がある副詞です。少し硬い言い回しではありますが、「いまだに」と同じ意味として使えます。

「いまだに」は基本的な英単語で表現できますので、今一度復習しておきましょう。使用例とともにご紹介します。

「still」が持つもともとの意味は「静止した」ですが、意味が派生して「あることが同じままで」「今もなお」という意味があります。「いまだに」の英語表現としても使えますので、覚えておきましょう。

We are still dragging on with this problem. (我々はいまだにこの問題を引きずっている)