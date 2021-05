DC映画最新作『ザ・スーサイド・スクワッド "極"悪党、集結』より、「ハーレイ・クイン」がコミックス登場時のイメージに近い、赤と黒の配色が特徴的な新コスチュームで立体化。「S.H.Figuarts ハーレイ・クイン(ザ・スーサイド・スクワッド "極"悪党、集結)」(7,150円/税込)として、2021年10月に発売される。

コミックスやアニメで複数回バリエーションがあったハーレイ・クインの赤黒スーツが、いよいよDCの映画作品にも登場。「S.H.Figuarts ハーレイ・クイン(ザ・スーサイド・スクワッド "極"悪党、集結)」では、背中のジャケットデザインもプリントで再現。S.H.Figuartsならではの可動域で、劇中のハーレイ・クインらしいポージングが可能に。交換用頭部と軟質パーツの髪の毛でポスターにも載っているポーズが再現できる。

(C)THE SUICIDE SQUAD and all related characters and elements (C)& TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)