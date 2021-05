日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00~)では、映画『ピーターラビット』(18年)を6月25日に本編ノーカットで地上波初放送する。

最新作『ピーターラビット2/バーナバスの誘惑』が同日に全国公開されるのを記念して放送される同作は、世界中で愛されるビアトリクス・ポター作の大ベストセラー絵本『ピーターラビット』をハリウッドで初めて実写映画化したもの。

ブルーのジャケットがトレードマークのウサギ、ピーターラビット。その原作の重要なスピリットである“いたずら好きで怖いもの知らず”というキャラクターはそのままに、舞台を現代のイギリスに移し、リアルでモフモフの“動くピーター”が大暴れする。

ピーターラビットの声を演じた千葉雄大は「ピーターラビットというと、かわいらしいイメージをお持ちの方も多いと思いますが、実際は家族を引っ張っていたり、でもどこか空回りしてしまうような色んな面があるキャラクターなので、(吹き替えにあたり)多面性を表現できたら、と思っておりました。英語だからこそ伝わるおもしろさの部分も日本語でもできる限り伝わるよう意識しました。アフレコ時は終始、ピーターと同じ表情で声を吹き込んでいました。また、マグレガーさんに掴まれてピーターがうなるシーンで、『うさぎっぽくうなる』と言う演出を受けて、できる限り頑張ったので、そのシーンを探してみてください(笑)」とコメント。

また、「印象深いシーンは、ピーターがお父さん、お母さんに想いを馳せるシーンです。普段のピーターとは違い切ないシーンでもあったので印象に残っています。いとこのベンジャミンとの掛け合いのシーンも好きなのですが、その中でも2人がケンカしたあと和解するシーンがお気に入りです。素敵な作品をたくさん放送されている金曜ロードショーでピーターラビットをみなさまに観ていただけること、すごくうれしく思います。元気の出る作品です。表情豊かなピーターたちをみて、心温まる瞬間となりますよう願っております」と話している。

