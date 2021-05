メディアミックスプロジェクト『D4DJ』よりPhoton Maidenの2ndシングル「Be with the world」が発売された。

「Be with the world」

今回、未来感のあるビジュアルと一糸乱れぬパフォーマンスでフロアを魅了するPhoton Maidenから2ndシングルがリリースとなった。ユニット音楽プロデューサーは、TVアニメ「D4DJ First Mix」監督でもある水島精二が担当。

表題曲の「Be with the world」は、時計の秒針の音から始まる、神秘的な世界観の1曲。英語を中心に綴られた歌詞を、デジタルサウンドとアコースティックサウンドが織りなすメロディーに乗せて届ける。カップリングの「Wonder Wonder Trip」は、浮遊感の中にも疾走感を感じさせるアレンジが心地よい。夢見がちな少女を想わせるキュートな歌詞にも注目とのこと。

Blu-ray付生産限定盤は、アニメ「D4DJ First Mix」第6話・第7話を収録。さらに、2020年10月11日に開催された「グルミク Presents D4DJ D4 FES. ~LOVE!HUG!GROOVY!!~」より、Photon Maidenのライブ映像をW収録した豪華版となっている。

