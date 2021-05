昨夏、2ndアルバム『上ミノ』をリリースした声優・鈴木みのりが、「2nd LIVE TOUR 2021~Make My Story!~」を開催することが決定した。

2ndアルバム『上ミノ』を引っさげての全国ライブツアーを昨冬開催予定だった鈴木みのりだが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京公演のみでの開催となった。今回のライブツアーは、そのリベンジライブツアーとなる。

副題は、前回の【Now Is The Time!】から、その曲のキーとなる歌詞【Make My Story!】へと変更となった。開催は、7月11日(日)のZepp Tokyo《東京》、7月17日(土)のCOOL JAPAN PARK OSAKA TTホール《大阪》、そして7月31日(土)の日本特殊陶業市民会館ビレッジホール《名古屋》といった3公演。バンドメンバーは、基本的に前回と同じ布陣で臨む。

明日5月18日(火)12:00からファンクラブでのチケット先行がスタート(※5月24日(月)23:59まで)。また、同タイミングで、オフィシャルライブグッズの販売もスタートする。

さらに、昨年行われた2nd LIVE TOUR 2020~Now Is The Time!~を、鈴木みのりと振る返る特番の配信も決定。5月22日(土)21:00から、鈴木みのり Official YouTube Channelにてプレミア公開される。ゲストに、バンドマスターでもある北川勝利を迎えてのオーディオコメンタリー番組となる。ライブツアーなど各詳細は公式サイトにて。