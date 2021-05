テレビアニメ『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』より第六話の場面カットが到着した。

『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』

●第二章 雪未だ降りやまず編 六話「機密事項六二三シノノメ」

毒を飲んだ雪村。政府に消された花風。銃撃される月城。処刑人たちの生死やいかに。そして、葛原は、浅陽は……。

(C) 擾乱製作委員会