ミュージカル『ジェイミー』(原題:Everybody’s Talking About Jamie)の歌唱パフォーマンス披露が9日に東京・東京ミッドタウン日比谷にて行われ、森崎ウィン、高橋颯(※高ははしごだか)、安蘭けい、山口乃々華、伊藤かの子、太田将熙、川原一馬、鈴木瑛美子、田野優花、フランク莉奈、MAOTO、樋口麻美、実咲凜音、永野亮比己、泉見洋平、吉野圭吾、石川禅が登場した。

同作は英BBCで放送された実話を基に2007年イギリスでミュージカル化され、大ヒットを記録し、映画化も決定した。ドラァグ・クイーンに憧れる16歳の高校生ジェイミー・ニュー(森崎/高橋 Wキャスト)が、母親から真っ赤なヒールをプレゼントされた事を機に、高校のプロムにドラァグ・クイーンとして出席する夢を抱き始めるも、学校や教師、保護者からの猛反対を受ける。マイノリティに理解のない周囲からの心無い言葉、ジェイミーの事を理解できない父親との確執など、多くの困難を乗り越えながら、それでもなお、自分らしくあろうとするジェイミーの姿を描いていく。

今夏の日本初演に向け「Hibiya Festival 2021」にて、キャストによるスペシャル歌唱パフォーマンスが決定。緊急事態宣言により同イベントは無観客生配信となり、9日15時半からの配信に先駆け、マスコミ向けパフォーマンスを実施し、「誰も知らない(原題:And You Don't Even Know It」「頭の中の壁(原題:Wall in My Head)」「スポットライト(原題:Spotlight)」「我が子(原題:He's My Boy)」「暗闇を抜けて(原題:Out of the Darkness)の5曲が披露された。

パフォーマンスを終えた主演の2人は、「純粋に楽しかったです。と同時に、この時期にパフォーマンスできることのありがたみ、幸せを実感して噛みしめてる所存でございます」(森崎)、「とても楽しくパフォーマンスさせていただきました。素晴らしいキャストの方々とスタッフさんとステージを作り上げていくのが楽しみで仕方がないです」(高橋)と、喜びを表す。

日本初演の作品で、ジェンダー、人種、宗教など様々な問題を描く物語に、森崎は「日本語版でやるという責任の重さやプレッシャーを感じてはいるんですけど、日本で初演キャストの一員として参加できる喜びの方が今はすごく大きいですね」としみじみ。「今、この時代に伝えるべきメッセージだったりたくさん詰まっていると思うので、しっかり日本のお客様に伝えられるよう、もっと頑張ろうという気持ちで必死でございます」と心境を語った。

高橋も「僕たちがこの場所から色々な方向へ世界に向けて発信していくことの喜びを感じています。本当にこの作品自体がとても楽しくて、コミカルさもありつつ普遍的な愛を描いたところもあります」と説明。「真剣に色んな問題に向き合って形にしていくのも楽しみです」と意気込んだ。

互いについて聞かれると、森崎は「『颯くん』と呼ばせていただいてるんですけど、練習で自信なさそうにやってるんですけど理解してつかむとめちゃめちゃ早いんですよ。瞬発力、一気の爆発力がを感じています」と褒める。さらに森崎が「Wキャストで一緒に作り上げていくんですけど、どこか負けないように頑張らないと」と言うと、高橋は「負けないように、という気持ちは僕もあります!」と宣言。「でもすごく信頼していて頼もしくて、隣で背中を追ってという色んな気持ちでやるのが楽しいですウィンさんも爆発力のある方です」と互いへのリスペクトを見せた。

真っ赤なヒールを履いて登場した2人だが、感想を聞かれた森崎は「今僕はこうやって『みなさん!』と話してますが、めちゃめちゃ足痛いです。本当に!」と苦笑。「でも、履くとスイッチが1個入るんですよね。そのスイッチに任せてふわふわいっちゃうと怪我に繋がるので、とにかく今はトレーナーと一緒に足を鍛えております。スクワットをめちゃめちゃやっています」と明かす。高橋は「高いです。もうちょっと低くならないかな」と笑わせつつ、「嘘です。せっかくドラァグ・クイーンになるという夢を追いかけられるので、楽しみで仕方がないです」と意欲を見せた。