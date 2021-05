『バンドリ!』プロジェクトより4月21日に発売されたRAISE A SUILENの7thシングル「EXIST」が5月3日付けのオリコンウィークリーランキングにて4位を獲得したことが発表された。

「EXIST」はTVアニメ『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』OP&ED主題歌として書き下ろされた楽曲「EXIST」「Embrace of light」、『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』にて配信されている「OUTSIDER RODEO」が収録されているが収録。そのほか、Blu-ray付生産限定盤には、2019年12月にLINE CUBE SHIBUYAで開催された「THE CREATION~We are RAISE A SUILEN~」を収録している。

(C)BanG Dream! Project