劇団飛行船の舞台公演『饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」』がPIA LIVE STAREAMにて生配信することが決定した。

今回、『饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」』の5月16日18時公演がPIA LIVE STAREAMにて生配信される。チケット販売期間は5月30日まで。アーカイブ配信あり。

(C) GCREST, Inc. (C) Mynet Games Inc (C)饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」製作委員会