テレビアニメ『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』より第四話の場面カットが到着した。

『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』

●第一章 愛と悲しみの山河編 四話「機密事項〇九九クチナワ」

浅陽を連れ去ったのは、仇敵・蛇埜目だった。救出に向かう雪村を、力ずくで止めようとする仁。だが月城の裏切りによって雪村も拉致されてしまう。ついに蛇埜目と邂逅(かいこう)した雪村は激昂し、刃を抜く。

