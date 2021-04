メディアミックスプロジェクト『バンドリ!』よりRAISE A SUILENの7thシングル「EXIST」が発売された。

Blu-ray付生産限定盤 ジャケット

テレビアニメ「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD」オープニング主題歌として書き下ろされた表題曲「EXIST」は艶やかに勇ましく、修羅の道を歌う楽曲。カップリングの「Embrace of light」は同作品のエンディングテーマ曲として制作された楽曲で、包み込むような優しい雰囲気の中にも凛とした芯の強さが感じられる一曲に仕上がっているとのこと。いずれも和のテイストをふんだんに取り入れ、作品の世界観に寄り添うとともにRASの新しい一面を開拓した楽曲となっている。

さらにスマートフォン向けゲーム『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』で2021年2月に配信されたばかりの「OUTSIDER RODEO」も収録されている。

Blu-ray付生産限定盤・通常盤ともに、本作の為に描き下ろされたRAISE A SUILENの特別イラストを裏ジャケットとして掲載。通常盤にはCDケース裏側にテレビアニメ『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』描き下ろしイラストも掲載され、Blu-ray付生産限定盤には、2019年12月にLINE CUBE SHIBUYAで開催された「THE CREATION~We are RAISE A SUILEN~」を収録している。

(C)BanG Dream! Project