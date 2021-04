アイドルグループ・King & Princeの神宮寺勇太、美 少年の藤井直樹らが、20日に放送されるABCテレビ・テレビ朝日系バラエティ番組『芸能界常識チェック! トリニクって何の肉!? ~2時間スペシャル』(20:00~)で天然回答を披露する。

神宮寺勇太 (C)ABCテレビ

今回は、若者から絶大な支持を誇る旬の若手芸能人と、芸能界で長きにわたって苦楽を乗り越えてきたベテラン芸能人が「正しい焼き魚の食べ方」「正しいお葬式の作法」「キッズでもわかる英会話」など、さまざまなジャンルの「常識チェック」に挑む。

「先輩方の背中を見て覚えたので大丈夫です!」と自信たっぷりだった藤井は、「香典袋の書き方」でまさかの天然ボケ。さらに神宮寺も、焼き上がったサンマを前に「これはサバですね!」と大間違いをしてしまう。司会の浜田雅功に「ジャニーズってなんでもできるんでしょう?」と聞かれ、思わず「魚だけは習っていないんです……」と苦笑い。また、英語で「Who is your favorite member of King & Prince?」(King & Princeの中で一番好きなメンバーは誰ですか?)と質問され、英語に四苦八苦しながらもあるメンバーの名前を口にする。

また、IMALU、小園凌央、田原可南子といった二世芸能人たちも出演。「お父さんは常識やマナーに厳しかったんです!『可南子、ご飯を食べるときはテレビ観るのをやめな。ハハハ!』って」と父・田原俊彦のモノマネを交えて振り返るのは田原。浜田から「オヤジのことバカにしてない!?」とツッコまれつつも、田原家での独特な「焼き魚の食べ方」を紹介する。

2人1組で挑む「正しいお宅訪問」では、芸能界の大先輩を激怒させてしまったとき、失礼のないようにお詫びができるかをチェック。霜降り明星、EXITはコンビで挑むが、怒らせてしまった大先輩として登場したベテラン俳優を前に戦々恐々。同じくチェックに挑んだ千原ジュニア&陣内智則は、後輩たちに面子を保ちたいところだが……。

さらに、これまでの放送で珍解答を連発してきた柏木由紀、ダレノガレ明美、渋谷凪咲らの意外な“常識力”も明るみにさらされる。そして、作法には絶対の自信をのぞかせる梅沢富美男の“常識力”とは。