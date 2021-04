モデルのマリエが13日、インスタグラムを更新し、24日に都内でイベントを開催することを発表した。

今月4日、インスタグラムのライブ配信で、タレント時代の島田紳助さんから18歳の頃に枕営業を求められたと告発したマリエ。11日には「Yes it’s happened in that day. Thank u for your memory.」の英文に加え、日本語でも「そうですその日の打ち上げでの出来事でした。私は嘘をつきません」と投稿していた。

この日は「大切なお知らせ」として、「Self hummingプロジェクト」開始を報告。「selfhummingとは、、、self-harmは日本語で【自傷/自傷する】を意味します。selfharmにhummingを合体させたのがこのコミュニティの名前の由来です」と説明し、「今自分と戦っているみんなにハミングができる毎日が訪れる日を願ってつけたこの名前“セルフハミング”プロジェクト!」と発足の経緯にも触れた。その第1弾として、24日にトークイベントを開催するという。

また、「摂食障害による10年間の月日を語った動画は現在25万回再生を超え、驚くほどの賛同の声・これまでに本当に沢山のメッセージをいただいております」と、1日にアップした動画の反響に感謝も。「誰にも言えなかった苦しみ、誰に言っても理解されなかった悲しみ、一人で閉じこもり震えていたあの頃。私はコミュニティーが欲しかった。今私が当時の私には想像もできないくらい強くなった毎日の幸せを、絶対に諦めちゃいけないという強いメッセージと共にシェアします。言えない怖さよりも、言ってはいけない世界が広がっていることが恐怖だ。BUT THE FEAR IS NOT AN OPTION! 恐怖を選択肢にしてはダメだ。前へ進もう!人生をデザインしよう」と呼びかけている。