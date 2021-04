モデルのマリエが11日、インスタグラムを更新し、「私は嘘をつきません」とメッセージを発信した。

マリエ

「Yes it’s happened in that day. Thank u for your memory.」の英文に加え、日本語でも「そうですその日の打ち上げでの出来事でした。私は嘘をつきません。」と投稿。歌手・マドンナが2016年の「ビルボード・ウーマン・イン・ミュージック・アワード」で「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」を受賞した際のスピーチ動画も添えた。

マリエは4日、インスタグラムのライブ配信で、タレント時代の島田紳助さんから18歳の頃に枕営業を求められたと告発。同席した出川哲朗、お笑いコンビ・やるせなすらが島田さんを制止しなかったなどと主張した。

これを受け、出川が所属するマセキ芸能社は9日、公式サイトを通じて「先日SNSの生配信で女性タレントが発言された内容について出川本人に確認したところ、番組の収録後の打ち上げで出演者、事務所関係者、番組スタッフなど大勢がいる場では同席したことが一度ありましたが、プライベートで食事に行ったことは一度もなく、お騒がせしているような事実はないと申しております」と釈明。

やるせなすの所属事務所・ワタナベエンターテインメントも同日、公式サイトに声明文をアップし、「先日女性タレントの方がSNSにて生配信された内容についてやるせなすに事実確認を行いましたところ、番組収録後の打ち上げで複数の出演者、番組スタッフらと1度だけ当該の女性タレントの方と同席したことはございますが、配信の中で話されているような事実はなかったことを確認いたしました」とマリエの告発内容を否定していた。