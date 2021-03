3月30日深夜よりテレビアニメ『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』第1話が配信される。

『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』

テレビアニメ『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』は、3月30日より地上波放送に先駆けてHuluにて先行配信される。

また、東京メトロ 車内ビジョン、東京メトロ 新宿三丁目駅、京王 新宿駅、西武鉄道 池袋駅に『擾乱』のビジョン広告が4月4日まで登場。

(C) 擾乱製作委員会